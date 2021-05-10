通过全球机制 印尼再获130万剂阿斯利康疫苗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月10日 5:00 AM 印尼疫苗接种速度缓慢，加上开斋节连假的返乡人潮可能导致疫情扩散，当局宣布本月6日至17日实行国内旅游禁令，并派出执法人员截查车辆，以防有人藏在车内“偷渡”回乡。（法新社） 字体大小: 小 中 大 印度尼西亚上周六通过“冠病疫苗全球获取机制”获得130万剂阿斯利康冠病疫苗，得以加速大规模接种计划。《雅加达环球报》的报道引述印尼外交部长雷特诺说，在前天接收最新一批疫苗之前，印尼上周四同样通过世界卫生组织牵头的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）接收了5万5300剂阿斯利康疫苗。雷特诺在新闻发布会上说：“我们本周接收了三批阿斯利康疫苗，共计140万剂。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印尼 冠病 看准富人急于注射疫苗 泰旅行社纷办出国接种团 马哈迪预测马国下届大选 无政党可独大组成稳定政府