通过全球机制 印尼再获130万剂阿斯利康疫苗

印度尼西亚上周六通过“冠病疫苗全球获取机制”获得130万剂阿斯利康冠病疫苗，得以加速大规模接种计划。

《雅加达环球报》的报道引述印尼外交部长雷特诺说，在前天接收最新一批疫苗之前，印尼上周四同样通过世界卫生组织牵头的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）接收了5万5300剂阿斯利康疫苗。雷特诺在新闻发布会上说：“我们本周接收了三批阿斯利康疫苗，共计140万剂。”