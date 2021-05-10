通过全球机制 印尼再获130万剂阿斯利康疫苗

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月10日 5:00 AM

印尼疫苗接种速度缓慢，加上开斋节连假的返乡人潮可能导致疫情扩散，当局宣布本月6日至17日实行国内旅游禁令，并派出执法人员截查车辆，以防有人藏在车内“偷渡”回乡。（法新社）
印尼疫苗接种速度缓慢，加上开斋节连假的返乡人潮可能导致疫情扩散，当局宣布本月6日至17日实行国内旅游禁令，并派出执法人员截查车辆，以防有人藏在车内“偷渡”回乡。（法新社）

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印度尼西亚上周六通过“冠病疫苗全球获取机制”获得130万剂阿斯利康冠病疫苗，得以加速大规模接种计划。

《雅加达环球报》的报道引述印尼外交部长雷特诺说，在前天接收最新一批疫苗之前，印尼上周四同样通过世界卫生组织牵头的冠病疫苗全球获取机制（COVAX）接收了5万5300剂阿斯利康疫苗。雷特诺在新闻发布会上说：“我们本周接收了三批阿斯利康疫苗，共计140万剂。”

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