慕尤丁：所有人禁跨州跨县至6月6日 马即日起全国落实第三轮行管令

马国从今日至6月6日，全国落实更严格的行动管制令，禁止所有人跨州跨县，除非有紧急事务、医疗、工作、经济、预约接种和远距离夫妻见面。

（布城综合讯）由于冠病疫情严重，每日确诊病例高居不下，马来西亚首相慕尤丁宣布，全国即日起落实第三轮行动管制令（MCO 3.0）。

慕尤丁昨日傍晚约6时45分在毫无预警的情况下，通过发文告方式宣布这项重大消息，令许多人措手不及。

他在主持国家安全理事会特别会议后发文告说，从本月10日至6月6日，禁止所有人跨州跨县，除非有紧急事务、医疗、工作、经济、预约接种和远距离夫妻见面。

他说，国安会也决定禁止一切社交，包括各种宴会、婚宴、订婚宴、生日宴、政府与私人界会议与实体会面等活动。这段期间最多三人（包括司机）共乘私家车、德士或私召车出行。

至于其他与行管令相关的禁令，则从5月12日至6月7日生效。

慕尤丁说，所有雇主强制落实居家办公，只限30%行政及管理层人员返回办公室上班。至于公务员居家办公，则依据政府首席秘书的指南行事。

慕尤丁：落实行管令期间所有经济活动照常

他重申，政府也禁止人民在来临的开斋节互访，也不可到坟场去，但允许不超过50人到原本可容纳超过1000人的回教堂做开斋节祈祷；若回教堂只能容纳少于1000人，则只允许20人前往做开斋节祈祷。

此前，慕尤丁以不再对经济造成巨大冲击为由，指政府不会再落实全国行管令。但他这次强调，在全国落实行管令期间，所有经济活动照常，国家安理事会将会宣布更多相关防疫标准作业程序（SOP）。

他说，截至本月10日，单日确诊病例超过4000起，活跃病例3万7396起，死亡病例1700起，马国正面临可能引发国家危机的第三波疫情。

希望民众自律防疫 待在家里压平感染曲线

他指出，由于出现传染力更强的变种病毒，使公共医疗体系不胜负荷。“只有通过更严厉的行动管制令，让民众留在家里，才能阻断病毒传染链。”

根据卫生部的数据，在本月2日至8日共有136人死于冠病，每天平均19人死亡。与上周相比，死亡人数增加了43.2%。

慕尤丁说，政府将继续採用“动态热点识别”（HIDE）预警系统来鉴定高风险区，他希望民众自律做好一切防疫措施，最好就是待在家里，共同为压平感染曲线而努力。“我们曾经成功的压平第一波及第二波疫情，我要提醒，第三波疫情更凶险，我们还没打赢这场抗疫战。”

他说，当局禁止所有体育休闲活动，除了个人在露天场合的运动和休闲活动，如跑步、骑脚踏车、体操，须保持安全距离；学校也关闭，除非准备参加国际考试；托儿所、幼儿园及学前教育获准在遵守防疫标准作业程序下运作，以协助须上班的父母。

此外，搭乘公共交通者，务必保持人身距离及遵守所规定的防疫措施。至于饮食店一律禁止堂食，仅限得来速（drive-thru）或外带。