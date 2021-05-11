政变以来首次露面 翁山淑枝本月24日将出庭受审

缅甸原民选政府领导人翁山淑枝定本月24日出庭受审，这将是她在2月1日军人政变中被逮捕之后首次露面。

翁山被捕后先后被控多条罪状，但至今审讯都在首都内比都通过视频进行，连律师都无法与她见面。代表律师昨天透露，翁山案的主审法官当天在庭上下令，24日的下次审讯将在翁山住所附近的一个特别庭室进行，被告本人将上庭。