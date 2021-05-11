政变以来首次露面 翁山淑枝本月24日将出庭受审 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月11日 5:00 AM 全副防疫装备的泰国军方医护队深入西部巴蜀府的边界森林，为从越界避难而来的缅甸人测量体温，防止冠病病毒潜入。缅甸政府军和多个少数民族武装组织之间的战火迫使数以千计的边区居民逃入泰国西部。（法新社） 字体大小: 小 中 大 缅甸原民选政府领导人翁山淑枝定本月24日出庭受审，这将是她在2月1日军人政变中被逮捕之后首次露面。翁山被捕后先后被控多条罪状，但至今审讯都在首都内比都通过视频进行，连律师都无法与她见面。代表律师昨天透露，翁山案的主审法官当天在庭上下令，24日的下次审讯将在翁山住所附近的一个特别庭室进行，被告本人将上庭。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 缅甸 翁山淑枝 一马及SRC提22民事诉讼 向纳吉等索赔逾230亿美元 开斋节来临人员流动大增 苏门答腊涉变种病毒患者增多