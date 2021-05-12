诺希山：传播率快死亡率更高 马国出现三种变种病毒蔓延数州属

马国卫生总监诺希山指出，目前社区的疫情有80%是属于零星病例，并非来自感染群，近日陆续出现变种病毒的情况，令人担忧。新的变种病毒也会导致受感染的年轻人出现更严重的症状。

（布城综合讯）马来西亚卫生总监诺希山说，至今共有四种令人担忧的冠病变种病毒，即英国的B117、南非的B1351、印度的B1617及巴西变种病毒；除了巴西变种病毒，其他三种变种病毒已在马国出现。

他昨日首次和主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里召开联合新闻发布会时说，目前马国社区的疫情有80%是属于零星病例，并非来自感染群，而近日马国陆续出现变种病毒的情况，令人感到担心。

他指出，新的变种病毒传播率快速，死亡率也更高，受感染的年轻人会出现更严重的症状。他以昨天确诊病例情况为例，指昨日新增14起涉及南非变种病毒，这个变种病毒已经蔓延至一些州属，如吉兰丹、霹雳、雪兰莪，以及森美兰。

“其中有七起涉及吉兰丹的感染群、一起涉及吉兰丹医护人员、三起涉及雪州活跃病例的密切接触者、两起涉及吉打、另一起涉及森州的感染群。”

他表示，随着马国出现越来越多变种病毒，迄今已经发现56起变种病毒病例，其中48起涉及南非、8起涉及英国、另外有一起则是印度的变种病毒。

至于南非变种病毒，诺希山说，加上昨日新增的14起B1351病例，马国目前已经累计62起病例。

他也提到马国目前出现一起和印度变种病毒有关的病例。“这名患者4月7日确诊后进入隔离中心，并在两次检测结果呈阴性后才出现症状，但在接受治疗后，于4月21日去世。”

担心人民受苦 行管令3较宽松

他说，卫生部确实担心变种病毒持续扩散的情况，并相信该病毒可能也会在其他州属蔓延。为此，他希望今天起落实的行动管制令（MCO 3.0）将能有效地防控冠病疫情。

基于冠病疫情持续恶化，首相慕尤丁前天宣布全国再次启动行管令，从5月12日起至6月7日，为期27天。不过砂拉越政府昨日决定不落实行管令，只延续并收紧有条件行管令（CMCO），包括禁止堂食。

依斯迈沙比里说，尽管这次行管令不比前两轮严厉，但希望通过限制购物中心或商场人潮来遏制疫情扩散。他解释，这次行管令仍允许经济活动照跑，目的是不要让人民受苦。

依斯迈沙比里指出，政府从首次行管令中吸取经验，当时因限制人民出行及经济活动，导致每天损失24亿令吉，人民生活艰难、小商家难以做生意，许多人失业。

他说：“如果我们禁止人民出行，试想想住在250平方尺的组屋家庭，一家几口呆在家中几个月，他们的生活有多困难？”

他说，政府预计可以压平曲线，不过没有像首次行管令那么快，而且并不是MCO 2.0不成功，只是不够全面，因此这次的行管令允许开放经济领域，但是禁止社交和体育活动。

他说，国家安全理事会决定全国采用统一的防疫SOP，以避免民众混淆。各州必须紧记一个大原则：只能收紧，不可放松。