印尼确保医疗设备充足 应付开斋节后疫情

（雅加达综合讯）印度尼西亚政府对本周开斋节长假后冠病疫情可能再次出现高峰严阵以待，包括确保各地医院都有足够的病床、药物与氧气筒等配备。

印尼是全球回教徒人口最多的国家，开斋节是回教最重要且最长的假期。印尼当局从上周四（5月6日）开始，禁止境内跨岛跨区旅行，以防冠病病毒大扩散。

印尼卫生部长布迪周二对媒体说，虽然当局已经三令五申严禁国内旅行，但预料仍有大批民众违反禁令，冠病疫情恶化几乎难免。

按照过去的经验，节庆长假之后，冠病病例必将增加四成至六成。据非正式统计，印尼每年开斋节的返乡潮约有8000多万人次。

布迪说：“我们的任务是做最坏的打算。我们不希望像印度那样，希望那种情况不会发生。不过，如果感染病例真的增加了，我们也不会惊慌失措，我们有足够的设施，可以应付自如。”

据布迪透露，目前全国39万张普通病床中，有7万张留给冠病患者。全国2.2万张加护病房病床则有7500张保留给冠病患者。目前，这些保留床位中的2.3万张普通病床和2500张加护病房病床已经被占用，即大约占保留病床的三成。

不过布迪指出，这些病床的信息都是全国的总体统计数字，而不能反映各省的确实情况。

八省份病床占用率居高不下

各个省份的病床使用率不一，其中有八个省份的病床占用率居高不下，包括北苏门答腊、廖内群岛、廖内、南苏门答腊、占碑、西加里曼丹、南榜以及东努沙登加拉。廖内群岛省原属廖内省，2004年，苏门答腊岛岸外的近1800个岛屿单独划为一省，与苏岛上的廖内省分离。

在冠病疫苗的接种方面，印尼卫生部昨天说，截至当天已经有约1348万人接种，其中近876万人完成接种两剂。昨天一天内有13万4130人接种，印尼政府希望到了6月份，每日接种人数可增至100万人，最终为全国2.7亿人口中的超过4000万人接种。

印尼昨天新增5021起冠病确诊病例，累计病例增至172万3596起；新增死亡病例247起，累计死例增至4万7465起。印尼全国34省都有疫情。