财长：去年首轮行管令重创经济 马国若再全面封城逾100万人将失业

首相慕尤丁强调，开斋节前再次落实行管令是迫不得已，否则佳节后的每日新增病例可能破万。当局也禁止一切社交活动，以及会议与实体会面等活动。

（布城综合讯）昨天（5月12日）是马来西亚全面实施第三轮行动管制令（MCO 3.0）所有禁令的第一天。首相慕尤丁强调，开斋节前再次落实行管令是迫不得已，否则佳节后的每日新增病例可能破万。财政部长扎夫鲁承认，这次的管制不如去年首轮行管令严格，因为现在如果实施类似去年的全面封城措施，预计将导致超过100万人失业。

首相慕尤丁周一突然宣布全国当天至6月6日实施第三轮行管令，并在宽限两天后而在今天全面执行所有禁令，包括禁止所有人跨州跨县，除非有紧急事务、医疗、工作、经济、预约接种，以及远距离夫妻见面。当局也禁止一切社交活动，以及会议与实体会面等活动。

慕尤丁昨晚发布开斋节电视演说时表示，卫生部数据显示，近80%确诊病例是无症状病例。若允许这些人佳节期间四处探亲访友，后果将不堪设想。

“很多人都是无症状确诊病例，他自己都不知道他被感染了。这将会导致阻断传播链的工作更加困难。”

慕尤丁指出，为了提高公共卫生部门的抗疫效率，卫生部在行管令期间将提升检测量及扩大侦测密切接触者。他希望民众自律并遵守标准作业程序。“除非要处理重要事务，否则都请留在家中。”

此外，扎夫鲁昨天下午在记者会说，如果政府像去年3月首轮行管令那样关闭所有经济领域，可能造成超过100万人失业。他说，首轮行管令导致国家每天损失24亿令吉（约7.73亿新元），这还不包括精神问题患者及家暴案件增加等各种社会成本。

他透露：“68%的商家在首轮行管令期间完全没有收入和销售量，42.5%商家需要六个月时间才能恢复元气、每三名商家中有两人积欠六个月的债务。”

低收入群体面对最大冲击

扎夫鲁表示，政府去年首轮行管令全面禁止经济领域营运，冠病病例虽然减少，但人民却深受其害。他说，去年失业率最高是在5月，总共是5.3%或82.6万人失业，但今年3月实施第二轮行管令后，失业率减至4.7%或75万3200人失业。根据统计局的数据，首轮行管令造成53%民众遭受严重打击，只有6%的员工影响不大。

他透露，面对最大冲击的是低收入群体和非正式领域，这些民众包括自雇人士、年轻人、非熟练技能人员与一些女性员工等。他指出，这些人之中，每三人中就有一人无法支付超过一个月的生活开销，82%私人领域员工存款只能支持不到两个月。全国最低收入的四成人口中，每10人就有9人没有就业保障。

他强调，全面封锁式的行管令将导致人民失去工作和收入来源、被迫动用存款，非正式领域的自雇人士估计有280万人已失去收入而必须提领公积金。“根据公积金局的数据，会员已经提取780亿令吉。”

扎夫鲁说，政府因此决定不再实施类似首轮行管令的措施，加上目前许多冠病病例源于社交活动，因此第三轮行管令选择开放经济领域，但禁止社交活动。