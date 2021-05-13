马国疫情持续恶化 下来单日新增病例或超过5000起

马来西亚冠病疫情日益严重，当地昨天增加4765起病例，这是今年2月1日以来最多的。

卫生部警告，接下来的每日新增病例可能超过5000起。昨天也有39名冠病患者死亡，这是马国去年初暴发冠病疫情以来，单日最多患者死亡的一天。

卫生总监诺希山昨天发布声明表示，当地冠病累计确诊病例达45万3222起。死亡病例增加39起，累计死亡病例1761起。他说，昨天有469名冠病患者在加护病房，这个数字也是去年以来最多的。