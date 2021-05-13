马国疫情持续恶化 下来单日新增病例或超过5000起 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月13日 5:00 AM 马国周三全面实施行管令3.0，警方加强查缉违例跨州者。图为警方查获一名来自森美兰的印尼籍女子为跨州到马六甲与丈夫见面，竟躲在后车厢，但仍遭警方逮个正着。（星洲日报） 字体大小: 小 中 大 马来西亚冠病疫情日益严重，当地昨天增加4765起病例，这是今年2月1日以来最多的。卫生部警告，接下来的每日新增病例可能超过5000起。昨天也有39名冠病患者死亡，这是马国去年初暴发冠病疫情以来，单日最多患者死亡的一天。卫生总监诺希山昨天发布声明表示，当地冠病累计确诊病例达45万3222起。死亡病例增加39起，累计死亡病例1761起。他说，昨天有469名冠病患者在加护病房，这个数字也是去年以来最多的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 私召车司机 卫生部 诺希山 加护病房 印尼研究：发病和死亡率下降 科兴疫苗具高度有效性 美司法部再归还马国 4.6亿美元一马公司资金