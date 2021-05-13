涉参与爆炸案和武装训练 39人遭缅甸安保部队逮捕

（仰光综合电）缅甸安保部队逮捕39人，指这些人涉嫌纵火、干下爆炸案或试图参与少数民族武装组织的训练。

自缅甸军方今年2月1日发动政变夺权以来，缅甸多地接连发生爆炸事件，而且日渐增多，攻击对象包括政府办公室和军事设施。至今未有组织出面承认干下爆炸案，但军方指责幕后黑手旨在使国家陷入不稳定。

缅甸官方报章《缅甸全球新光报》周三（5月12日）报道，安保部队逮捕了39人，并在一次突击行动中起获48个自制地雷、20根TNT炸药、引爆器、导火线，以及火药等爆炸材料。

报道中列出了被捕嫌犯的身份，其中一人名叫坎斯图，他的家人匿名受访说，坎斯图曾参加反政变示威活动，后来因当局取缔而没再去。安保部队来捉人当天，搜查了他们的房子，但没搜到任何武器。

部分被捕嫌犯被指试图参与东部克耶邦（Kayah）一个叛军组织的武装训练。路透社报道指出，反政变示威遭到军方暴力镇压之后，一些亲民主派支持者确实向盘踞偏远地区、长期争取自治的少数民族武装组织寻求军事训练。

根据缅甸政治犯援助协会统计，自政变以来已有783人死于军方镇压，3859人遭安全部队扣押。

前日是缅甸发生政变进入紧急状态的第100天。联合国秘书长古特雷斯当天发布声明，再次呼吁缅甸军方尊重人民意愿，采取符合国家最大利益、和平与稳定的行动，同时强调“将继续与缅甸人民站在一起”。

联合国人权事务高级专员办事处发言人科尔维尔在记者会上说，缅甸军方“为巩固权力，对反对者的残酷镇压没有任何减弱的迹象”。他表示，“需要国际社会的更多参与，以防止缅甸人权状况进一步恶化”。

前美姐加入少数民族武装组织

周二当天，缅甸商业中心仰光、南部重要城镇勃固、中部城市实皆、南部孟邦等地出现集会和烛光晚会，向军方表达回归民主的诉求。

由民盟原国会议员组成的“民族团结政府”上周宣布组建一支人民防卫部队，以保护支持者免受政府军的暴力攻击。民间也有人自行加入少数民族武装组织，拿起武器对抗政府军。32岁的健身操教练塔特特是其中一人，这位曾代表缅甸到泰国参加选美赛的前美姐近日在面簿发布一张自己身穿迷彩装、手持突击步枪的照片。

她在面簿写道：“现在是展开反击的时候……我准备就绪，愿意放弃一切，甚至牺牲生命。”