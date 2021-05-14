马卫生部长否认优先医年轻冠病患者 前线医生与医院也称没接获指示

针对媒体询问网传资源短缺以致医生必须选择治疗患者，马来西亚卫生部长阿汉峇峇说：“那不是真的，我们没到那种程度。卫生部不断加强设备，确保照顾每个有需要的人。”

（吉隆坡综合讯）马来西亚卫生部长阿汉峇峇否认医生因加护病房资源不足而被迫置年迈病患于不顾，并将呼吸器让给年轻的冠病患者使用。一些前线医生也表示，并未接获这样的指示，医院也没出现这种情况。

一名自称自己是医生的网民在已删除的推文指出，由于加护病房及医疗资源短缺，医护人员不会为60岁以上的冠病和综合重症病患安排插管，他们将优先处理没有冠病病史的年轻病患。

他说：“你若是严重的冠病患者，我们不会为你插管，因为我们要把呼吸器留给病情较好的年轻病患。理想的治疗时机已经已经过去了，我们必须按有限的资源提供治疗方案。”

“透视大马”昨天询问阿汉峇峇，马国冠病疫情是否已像印度那样严重，以致加护病房资源短缺而迫使医生必须选择治疗患者。阿汉峇峇说：“那不是真的，我们没到（印度的）那种程度。卫生部不断加强能力和设备，确保照顾每个有需要的人。”

一些前线医护人员也向“透视大马”否认此事。登嘉楼一名医生说，他们不曾接到这样的指示，也没有听闻有这样的情况出现。“他们这些指控违背了希波克拉底誓言。除非资源非常有限，例如你有300名病患但仅有100台呼吸器，那么政府有可能会取舍。我们现在资源虽然很少，但情况依然受到控制。”

这名医生说，按病患的年龄判断是否救治并不公平，他们必须根据数种因素决定是否插管。

另一名在槟城的医生说：“没这回事，虽然资源有点紧，但不至于到这种程度。”她指，尽管政府医院加护病房爆满，但剥夺病患的呼吸机并不恰当。“（医生）没权力这么做。”

开斋节回教堂关闭 民众仍在外祈祷

此外，昨天是开斋节首日，虽然政府已经下令禁止大批民众在回教堂祈祷，吉隆坡的国家回教堂也罕见的在开斋节关闭。不过，许多回教徒昨天仍聚集在国家回教堂外祈祷。

据《马来西亚前锋报》报道，新山拿督翁镇的苏丹依斯干达回教堂昨天举行1000人参与的开斋节祈祷。回教堂主席莫哈末纳扎鲁丁指出，按国家安全理事会的标准作业程序，这类活动只能让回教堂三成容客量的民众出席。苏丹依斯干达回教堂容客量4600人，因此1000人的祈祷活动是符合标准作业程序的。

不过，根据国家安全理事会前天发布的开斋节标准作业程序，容客量超过1000人的回教堂只允许最多50人参与开斋节祈祷，容客量少于1000人的回教堂则只允许最多20人参与。开斋节祈祷后的聚餐、探访、扫墓，以及开放门户活动则一律禁止。