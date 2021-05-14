曼谷两监狱暴发疫情 泰国单日新增病例超过4000起

（曼谷综合电）泰国冠病疫情急转直下，首都曼谷两座监狱暴发疫情，单日新增确诊病例达4000起，为新高数据，这给泰国经济带来又一次重创。

泰国冠病疫情管理中心昨日通报4887起新增确诊病例，其中有近60%来自曼谷两座监狱，累计确诊病例达9万3794起。另外，又有32人死于冠病，同样是单日新增死亡病例新高，累计死亡病例已达518起。

泰国自4月初开始暴发第三波疫情，尽管当局迅速采取限制措施，以遏阻疫情扩散，但疫情还是愈演愈烈，确诊人数和死亡病例不断升高。泰国中央女子监狱日前确认，有1040名犯人染病，曼谷特别监狱也有1795名犯人确诊，两座监狱目前共有2835起确诊病例。

担忧染疫监狱曾发生暴乱

泰国惩教署透露，目前所有确诊患者已入住医院，由医护人员看护治疗。相关监狱已加强防疫措施，当局也正在安排让所有犯人接种疫苗。此外，所有新入狱的犯人将被隔离至少21天，且两次病毒检测须呈阴性反应才能转移到普通牢房。

泰国监狱人满为患，监狱人口一般超出可关押人数的5%，一旦出现疫情，后果可能很严重。

去年，由于担心感染风险，就有监狱发生暴乱，囚犯在暴动中放火烧毁了一座监狱的部分建筑。泰国政府一直试图通过提前释放和就业计划来减少监狱人口的数量。

疫情告急重挫投资者信心，泰国股票指数和泰铢已连续第三个交易日下跌。

渣打银行驻曼谷经济分析师里拉哈芬在一份报告中说：“泰国经济前景依然不乐观。想要扭转这个局面，就须采取重大的财政措施，加快疫苗接种的实施，确保实现群体免疫和成功重新开放旅游业的目标能取得明显进展。预料我们至少要等到今年第三季度末才能看到一些成果。”