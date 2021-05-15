市面银根吃紧 缅甸人银行外大排长龙提领现金

（仰光路透电）缅甸军方发动政变后政局动荡，国家经济随之陷入泥淖，其中最紧迫的问题之一就是市面上的银根吃紧。

自政变以来，许多银行员工加入了“公民不服从运动”行列，以罢工来抗议军方夺权，这迫使许多银行关闭，市民因而无法提领现金。

此外，军政府以断网、降低网络流量等方式来阻止民众传递信息，也导致网上交易愈加困难，如今国际汇款基本上停止运作。

听命于军政府的中央银行至今迟迟没归还为私人银行持有的一些储备金，也没有任何交代，令所有银行都现金短缺。

凌晨4时排队等银行发号码牌

现金流通呆滞为市民和小企业带来了巨大困扰，尤其是缅甸经济在军人重新执政和冠病疫情双重冲击之下正迅速衰败，例如近年增长最快领域之一的旅游业已经崩溃。自政变以来，缅元已贬值多达20%。

专为高档酒店提供洗发水和床单的年轻企业家欣欣说：“现在做生意实在是太难了。交易商现在根本就不接受银行转账，他们只要现金，所以我们必须筹现金。”

欣欣每天和成千上万的人一样，天没亮就到仰光少数仍在运作的提款机前排队，希望可以提出现金。银行上午9时30分才开门，但门外从凌晨4时开始就出现长长的人龙了。

黑市收取佣金高达10%

受访民众说，银行向人龙中的首15人至30人分发塑料号牌，等开门后凭号进去提款。领不到提款号牌的人只能到提款机排队碰运气，要不就是付出高额佣金向黑市交易商换现款。

10多名受访者都说，目前几乎不可能在仰光这个缅甸最大城市的正规兑换中心换得美元或其他海外货币。黑市交易商虽然接受网上转账以换取实体货币，但却会收取高达10%的佣金。

其实早在政变之前，缅甸私营银行就已出现问题。至少四名银行家包括中央银行副行长曾在2017年告诉路透社，私营银行惯于把钱借给“关系好的客户”，而这些客户很少认真还钱。

专家指出，现金危机其实是缅甸面临的更深层经济问题的最直接反映。金融研究公司惠誉解决方案4月曾预计，缅甸今年的国内生产总值将萎缩高达20%。

联合国上个月也报告，在疫情和政治危机的双重作用下，缅甸发展或许会倒退10多年，明年可能有多达半数人口陷入贫困。