马国增44起死亡病例达新高 专家：或已有本土变种病毒

来自 / 联合早报

文 /
苏俊翔

发布 / 2021年5月16日 5:00 AM

马国疫情一个月来日益严重，活跃病例与病逝者人数持续增加，当局因此在全国实施第三轮行管令并严禁跨州与跨县移动。图为警方周二在吉隆坡与雪州八打灵再也交界处设路障严格检查过往车辆。（彭博社）
马国疫情一个月来日益严重，活跃病例与病逝者人数持续增加，当局因此在全国实施第三轮行管令并严禁跨州与跨县移动。图为警方周二在吉隆坡与雪州八打灵再也交界处设路障严格检查过往车辆。（彭博社）

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（吉隆坡综合讯）马来西亚的冠病新增病例保持在高位，昨天（5月15日）还新增44起死亡病例，是单日新高。病毒学家认为，马国境内可能已出现本土冠病变种病毒。

马来西亚大学热带传染病研究与教育中心教授沙扎礼告诉《新海峡时报》，砂拉越大学卫生与社区医药研究所提供的病毒基因测序数据显示，沙巴与砂拉越可能已经出现变种病毒。热带传染病研究与教育中心也发现两个疑似本土变种病毒案例，这些都有待进一步的基因研究来确定。

沙扎礼说，学术界仍不了解这些病毒的演化趋势，因为卫生部未提供相关基因研究结果。他认为，卫生部必须与医学界联手研究并确定，才能有效防止病毒扩散。

活跃病例连36天往上升

马国昨天有44名冠病患者死亡，是去年1月疫情暴发以来最多的一天，累计死例增至1866起。上一次新高是本月12日的39起。

卫生总监诺希山发布的声明说，昨天总共新增4140起冠病病例，是连续第四天单日超过4000起，累计确诊病例增至46万6330起。

活跃病例则增至4万2135起，是连续36天往上升。这个数据在今年2月份超过5万起之后，曾逐渐减至4月7日的1万4097起，但4月8日开始又逐日增加。目前，有503名冠病患者在加护病房，其中272人需要呼吸器。

交通部长魏家祥昨天宣布，所有来自印度的船只在第三轮行动管制令期间入港停靠时，外国船员一律不得上岸。马国船员可以上岸，但必须在政府指定地点隔离14天。

100万剂阿斯利康疫苗备用 料下周扩大自愿接种计划

另一方面，消息人士告诉《星洲日报》，当局已经准备好100万剂阿斯利康冠病疫苗，预料下周扩大自愿接种这款疫苗的计划，让雪隆地区的外地民众也可预约接种。

马国国家冠病免疫计划目前只采用辉瑞与科兴两款疫苗，不过当局早前也引进了26万8600剂阿斯利康疫苗。政府5月6日开始让雪隆地区民众自愿预约接种阿斯利康疫苗，结果不到三个半小时就预约一空。当局于是引进更多这款疫苗，并决定让雪隆以外的民众接种。

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