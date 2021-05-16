马国增44起死亡病例达新高 专家：或已有本土变种病毒

（吉隆坡综合讯）马来西亚的冠病新增病例保持在高位，昨天（5月15日）还新增44起死亡病例，是单日新高。病毒学家认为，马国境内可能已出现本土冠病变种病毒。

马来西亚大学热带传染病研究与教育中心教授沙扎礼告诉《新海峡时报》，砂拉越大学卫生与社区医药研究所提供的病毒基因测序数据显示，沙巴与砂拉越可能已经出现变种病毒。热带传染病研究与教育中心也发现两个疑似本土变种病毒案例，这些都有待进一步的基因研究来确定。

沙扎礼说，学术界仍不了解这些病毒的演化趋势，因为卫生部未提供相关基因研究结果。他认为，卫生部必须与医学界联手研究并确定，才能有效防止病毒扩散。

活跃病例连36天往上升

马国昨天有44名冠病患者死亡，是去年1月疫情暴发以来最多的一天，累计死例增至1866起。上一次新高是本月12日的39起。

卫生总监诺希山发布的声明说，昨天总共新增4140起冠病病例，是连续第四天单日超过4000起，累计确诊病例增至46万6330起。

活跃病例则增至4万2135起，是连续36天往上升。这个数据在今年2月份超过5万起之后，曾逐渐减至4月7日的1万4097起，但4月8日开始又逐日增加。目前，有503名冠病患者在加护病房，其中272人需要呼吸器。

交通部长魏家祥昨天宣布，所有来自印度的船只在第三轮行动管制令期间入港停靠时，外国船员一律不得上岸。马国船员可以上岸，但必须在政府指定地点隔离14天。

100万剂阿斯利康疫苗备用 料下周扩大自愿接种计划

另一方面，消息人士告诉《星洲日报》，当局已经准备好100万剂阿斯利康冠病疫苗，预料下周扩大自愿接种这款疫苗的计划，让雪隆地区的外地民众也可预约接种。

马国国家冠病免疫计划目前只采用辉瑞与科兴两款疫苗，不过当局早前也引进了26万8600剂阿斯利康疫苗。政府5月6日开始让雪隆地区民众自愿预约接种阿斯利康疫苗，结果不到三个半小时就预约一空。当局于是引进更多这款疫苗，并决定让雪隆以外的民众接种。