曼谷等疫情高风险区放宽限制 将恢复堂食

（曼谷路透电）泰国政府将放宽首都曼谷等划为疫情“深红区”的餐饮限制，允许餐馆恢复堂食，不过餐馆营业时间和用餐人数将受到限制，因为目前泰国正面对第三波疫情。

泰国疫情管理中心发言人塔维辛周六说，疫情深红区的餐馆将可恢复堂食服务，但客容量限制在25%，而且须在晚上9时打烊。

深红区属于疫情风险最高的地区，目前曼谷和另外四府被列为深红区。位于该区的餐馆受到最严格的防疫限制，目前只能提供外卖服务。

塔维辛说，深红区餐馆恢复堂食仍须经首相巴育批准，料可在周一之前生效。他也透露，为保障餐饮业者的安全，当局将安排约10万名餐馆经营者和员工接种冠病疫苗。

疫情风险比深红区低一级的红区允许餐馆营业至晚上11时，现有17府列为红区，另有56府列为橙区，餐馆营业不受限制。泰国全国购物中心仍只能营业至晚上9时，所有娱乐场所继续关闭。

泰国4月初暴发的第三波疫情比之前两轮来得猛烈。周六新增确诊病例3095起，其中1163起位于曼谷，曼谷是这波疫情的“震中”。

周六也新增死亡病例17起，累计死亡病例565起，累计确诊病例9万9145起。

泰国目前已为前线医疗工作者和高危群体接种疫苗220万剂次，预料下月将进一步扩展疫苗接种计划。

泰国外交部发言人纳塔帕奴说，当局正在研发手机应用，方便外籍人士登记表明接种意愿。他也透露，不久之后接种疫苗将无须预约，已准备就绪的地区可开始提供这项服务，到时外籍人士可直接到这些地点接种。