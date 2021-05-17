黄思汉：完全是子虚乌有 雪州行政议员否认将“全面封城”

雪州行政议员黄思汉表示，有关雪州政府要求恢复行管令1.0，全面暂停经济活动以阻断病毒传播的说法，完全是子虚乌有。

（沙亚南综合讯）雪兰莪几个月来一直是马来西亚冠病疫情最严重的州属，社交媒体近来盛传雪州政府正与联邦政府讨论是否最快本月中在雪州实施类似去年3月全面封城的行动管制令（MCO 1.0）。不过雪州行政议员（州内阁部长）否认这项说法，并指行政会议从未讨论此事。

据网上流传的信息，雪州政府打算恢复行管令1.0，全面封锁经济活动以遏止疫情。也有媒体报道指雪州大臣阿米鲁丁曾向联邦政府建议重启行管令1.0，全面封锁雪州经济一个月，但联邦政府并不同意这么做。

雪州行政议员黄思汉昨天（5月16日）接受《东方日报》访问时表示，有关雪州政府要求恢复行管令1.0，全面暂停经济活动以阻断病毒传播的说法，完全是子虚乌有。 他说，州政府从未在行政会议讨论此事，行政议员与大臣之间也没谈过相关事宜。

阿米鲁丁本月初表明，他不希望在雪州落实行管令3.0。他说，雪州政府的立场是希望民众根据新常态的标准作业程序，在保护生命与维持生计之间取得平衡。

雪州是马国经济的火车头，马国每年的国内生产总值（GDP）超过两成来自雪州的贡献。雪州一旦全面封城，将严重打击国盟政府提振全国经济的各种努力。

此外，雪州有民众在社交媒体发布视频表示，沙亚南美拉华蒂室内体育馆的冠病评估中心（CAC）人满为患，她与丈夫和五岁孩子等了10小时才完成冠病检测。评估中心的卫生官员将决定民众是否需前往医院、沙登农业博览馆、私人冠病低风险隔离及治疗中心或居家隔离。

雪州卫生局昨天在面簿回应时承认相关视频属实，并表示那是因为雪州确诊病例增加，加上前线人员必须为民众检验冠病两次。雪州卫生局也说，当局作为冠病低风险隔离及治疗中心（PKRC）的沙登农业博览馆已经人满为患，这是因为轻症患者与日俱增。

马国新增3780起确诊病例 其中1275起来自雪州

隔离及治疗中心的保安指挥官诺希占巴哈曼说，那里最多能收治7000名患者，如今约有4000名轻症患者在那里接受治疗。

他说：“大部分安置在中心的都是轻微症状确诊者，他们隔离10天后就获准返家。这些痊愈者离开后，新的确诊者又进来，似乎没完没了，这就是我们每天看到的情形。”

卫生总监诺希山昨天在面簿发布的数据显示，马国昨天新增3780起冠病确诊病例，其中1275起来自雪州。他说，雪州继续成为马国单日新增病例最多的州属。他说，马国的累计确诊病例有47万零110起。马国周三至周六的每日新增病例都超过4000起，昨天则减至4000起以下。

诺希山说，马国昨天再有36人死于冠病，累计死亡病例1902起。全国目前有4万1889起活跃病例，其中520人在加护病房。