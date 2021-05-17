缅军打死六民兵组织成员 美英敦促克制

（仰光综合电）在缅甸政府军连日炮轰下，缅甸西北部钦邦少数民族武装组织“钦家园防卫部队”的六名成员被打死，美国和英国敦促缅甸军方克制行动，不要再造成平民伤亡，缅甸影子政府民族团结政府也呼吁国际社会协助停止暴力。

钦家园防卫部队（Chinland Defence Force）是新成立的民兵武装组织，它上周持械袭击了钦邦城镇敏达（Mindat）的一所警察局和一家银行，军政府随即派兵作出反击。

军方发动政变后，政府军与少数民族武装组织之间的战火就再次点燃，而此次敏达镇的冲突是政变以来最为严重的一次。敏达镇距离印度边境约100公里。

据路透社报道，钦家园防卫部队一名战斗员说：“为了避免进一步冲突，造成敏达镇遭受更大的破坏，该部队已经撤离。由于镇上的所有男丁包括小孩都参与战斗，他们都已逃离。”目前这个人口4万的小镇仅剩妇孺，镇上四处可见政府军的身影。

该部队发言人对法新社说，该组织有六名战斗员在冲突中身亡、10多人受伤，以及五个敏达镇居民被捕，但相信政府军在这次冲突中也蒙受不少人员伤亡。他还说，该组织烧毁了多辆军方卡车及伏击缅军的支援部队。

缅甸官方电视台周六（5月15日）报道称，敏达镇遭袭后，一些安全人员在冲突中死亡，还有数人下落不明。

民族团结政府发表声明说：“我们敦促国际社会立即采取行动，终止军政府的所有暴力行动，以保护敏达的居民。”

美国和英国驻缅甸大使馆也对敏达平民的安危表示关注。美国大使馆在声明中说：“军方对平民，包括本周在敏达的冲突中使用战争武器，证明军方不惜一切杀害人民以继续掌权。我们呼吁军方停止对平民的暴力。”

英国则表示，应该将暴行的证据发送给联合国调查人员，“以便追究责任”。

根据缅甸维权组织政治犯援助协会，自政变以来，已有至少790平民死于军方的暴力行动。