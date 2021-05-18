马国国安会将讨论雪隆是否再封城

马国卫长阿汉峇峇表示，如果无法遏制疫情，将考虑建议在雪隆地区实施全面限行令。国防部高级部长依斯迈沙比里说，国安会将召开特别会议讨论，并将根据卫生部的建议行事。

（布城综合讯）马来西亚雪兰莪州与首都吉隆坡几个月来一直是全国冠病疫情最严重的地区，国家安全理事会将召开特别会议讨论是否在雪隆及其他疫情重灾区实施类似去年首轮行管令（MCO 1.0）的全面封锁。这是当局首次发出雪隆地区可能再度“封城”的警告。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里昨天（5月17日）在记者会上说，国安理事会特别会议将根据卫生部的建议来决定怎么做。

首相慕尤丁5月10日宣布全国实施第三轮行管令后，雪隆地区的每日新增冠病病例仍居高不下。卫生部长阿汉峇峇昨天在记者会上：“我同意我们需要建议政府（对雪隆）收紧标准作业程序与行动管制令。如果我们无法遏制（疫情），就应该考虑（雪隆）实施全面限行令的建议。”

雪隆对经济贡献占全国逾三成

社交媒体近来盛传，雪州政府正与联邦政府讨论是否最快于本月中旬在雪州重施行管令1.0。不过，雪州行政议员（州内阁部长）黄思汉前天否认此说，称行政会议从未讨论此事。

雪隆地区向来是国家经济的火车头，马国每年的国内生产总值（GDP）超过两成来自雪州，约15%来自吉隆坡。换言之，雪隆地区对经济的贡献占全国逾三成，雪隆一旦全面封城，将严重打击国盟政府提振经济的各种努力。

冠病死亡病例45起 疫情暴发以来单日最多

马国的冠病死亡病例昨天再达新高，有45起，是去年初暴发疫情以来最多的一天，比上周六的44人还多。马国的累计冠病死亡病例增至1947起。

据卫生总监诺希山在面簿发布的数据，昨天共新增病例4446起；其中1650起在雪州，是全国最多；加上吉隆坡的297起，雪隆地区昨天共有新增病例1947起，约占全国新增数的44%。马国的累计冠病病例增至47万4556起。

阿汉峇峇昨天说，5月9日至15日，即今年第19周的七天里，全国有209人死于冠病，平均每天30人，比之前一周高了53.7%。

他透露，冠病患者死亡数是在七周前开始逐渐增加。截至5月15日的冠病死亡率是0.4%，即平均每1000名患者当中有四人死亡，这比全球约2.1%的死亡率低。

另一方面，卫生部昨天在面簿贴文说，雪兰莪专门收治冠病患者的双溪毛糯医院由于病故者不断增加，医院停尸房已经无法应付。当局被迫临时以货柜充当停尸房。卫生部说，马国冠病死者超过八成是年长者，他们生前都患有至少一种疾病或综合病症。