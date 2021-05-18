泰国监狱感染群扩大 全国单日新增病例达新高

（曼谷综合电）泰国曼谷两座监狱暴发的冠病疫情继续扩大，监狱感染群周一（5月17日）新增近7000起确诊病例，将全国单日新增病例推至新高，达9635起。这是自去年疫情暴发以来的最高单日增幅。

今年4月初暴发的第三波疫情来势汹汹，冲击力度更甚于前两轮，尤其是曼谷的建筑工地、金融区办公楼、工厂、珠宝交易区、社区及素旺那普国际机场等，使新增病例多达8万2219起，约占全国累计确诊病例的四分之三。

截至周一，泰国累计病例11万1082起，当天新增死亡病例25起，累计死亡病例614起。

泰国的病例激增凸显了疫苗接种速度有必要加快。目前泰国人口仅2%接种疫苗，远落在印度尼西亚、马来西亚、新加坡之后。优先接种的前线医疗人员和高危群体已完成接种220万剂次，使用的是中国科兴疫苗及阿斯利康疫苗。

泰将生产阿斯利康疫苗 下月有望扩大接种范围

接下来阿斯利康疫苗也将在泰国生产，预料泰国疫苗接种计划有望在下月扩大范围。当局本周末将开始让公众登记接种，目标是在年底前将成年人口的接种率提高至70%。

尽管疫情加剧，泰国政府并没有收紧防疫措施，反倒为了提振经济活动，从周一起放宽曼谷等疫情“深红区”的餐饮限制，允许餐馆恢复堂食。深红区属于疫情风险最高的地区，目前曼谷和另外三府被列为深红区。位于该区的餐馆原本只能提供外卖服务，如今可以让顾客上门用餐。至于其他防疫措施，如外出必须戴口罩以及禁止大型聚会则依旧实行。

首季GDP同比萎缩2.6% 优于市场预期收缩3.3%

彭博社报道，疫情持续冲击泰国经济，泰国经济与社会发展委员会周一公布，今年首季国内生产总值（GDP）同比萎缩了2.6%，不过这仍优于市场预期的收缩3.3%，以及去年第四季的萎缩4.2%。

该委员会也下调了全年经济增长预测，从上月预测的增长2.5%至3.5%，下调至增长1.5%至2.5%。这个新预测假设当前这波疫情会在下月受到控制，如果到时疫情仍未好转，经济展望或将再度下调。

该委员会秘书长达努察在新闻发布会上说，泰国经济将继续依赖政府开支作为主要推动力，接下来经济面对的风险因素包括疫苗接种计划的不确定性、旅游业可能推迟复苏以及家庭与商户财务状况吃紧。

开泰银行首席执行官卡提亚受访时说：“新一波疫情引起极大的关注，原本预测可在下半年取得的强力经济复苏，现在完全没有迹象……如今预料旅游业要两三年才能回归正常水平……新疫情确实促使人们减少消费。”

泰国经济与社会发展委员会呼吁中央银行和商业银行增加对中小企业的借贷，并促请政府创造新的就业机会。

首相巴育近日原则上批准了一项总值72亿美元（约96亿新元）的振兴配套，以协助低收入者渡过难关，并将在疫情开始消退后，着手颁布新措施刺激消费。