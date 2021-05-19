诺希山：每日新增病例料持续增加 多个毒株袭马传播更快死亡率更高

马国卫生总监诺希山说，随着冠病的新变种毒株近来在社区传播，特别是几个须关切变种毒株B117、B1351和B1617，马国的每日确诊会逐渐增加。

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情形势严峻，卫生总监诺希山说，由于马国出现的“须关切变种毒株”具有更快的传播速度和更高的死亡率，卫生部预计马国的每日确诊病例会持续增加。

他昨日发文告说，冠病的新变种毒株近来在社区传播，特别是在马国出现的几个须关切变种毒株（variant of concern），即B117、B1351、B1617毒株，情况让人担忧。

他指出，就如外国的情况一样，随着变种毒株的出现，马国的每日确诊会逐渐增加。“除了提升国家保健系统能力，卫生部也建议民众自我防疫，尤其是在行动管制令（MCO）期间，以切断冠病传播链。待在家中，若无急事不出门，以及出门遵守所有防疫标准作业程序（SOP）等，都是民众可以做到的自我防疫措施。”

他也鼓励雇主允许员工居家办公，同时限制到公司上班的员工人数。他说：“我们没有别的选择了，必须自己照顾好自己！”

诺希山指出，全国大多政府医院、私人医院和冠病低风险隔离及治疗中心（PKRC）都已接近饱和，更让人担心的是，最近几周在加护病房（ICU）接受治疗和需要呼吸辅助器的患者节节攀升。“目前单日确诊病例仍在4000起以上，活跃病例更是超过4万起。不仅是每日病例、活跃病例和加护病房人数持续升高，死亡病例也在同样上升。”

须住加护病房和需呼吸器及单日死例人数都达新高

他说，病例激增给国家保健系统带来巨大压力，切断冠病感染链是全体人民的共同责任，因为他们也是非常重要的前线人员。

值得注意的是，马国昨日再破三项新高记录，即47人死于冠病、531人入住加护病房及277人需要呼吸辅助器。

《星洲日报》报道，由于加护病房床位爆满、呼吸辅助器及插管等治疗仪器不敷应用，前线医护人员或被迫面对“该先救谁”的两难处境。

吉隆坡中央医院传染病专家梁志伦医生受访时说，由于该医院并非完全收治冠病患者，因此不能将所有的加护病房都充作冠病加护病房，但冠病重症病患增加，院方做了不少调整，现在就连心脏重症加护病房（CCU）也用来治疗冠病重症患者。

“（病床）再不够，我们还要用到高依赖病房（HDU），所以我们一直加开冠病加护病房。非冠病病患需要加护病房，我们得把手术室变成普通加护病房。如果病例持续上升，我们也不懂要往哪里‘塞’了。”

财长反对实施全面封锁 称防疫不应牺牲经济成长

他说，冠病疫情目前有越来越严重的现象，进入加护病房的冠病患者年轻化，也有年轻病患需要使用呼吸辅助器。“以前成为医生时，我的上司都会告诉我们要有医德，我们不能轻易地放弃一个人的生命，可是一时间碰到那么多的病人，我们会面临艰难的处境和难题。”

针对诺希山前晚在面簿及推特转发台湾疫情加速升温、民众“自主封锁”的文章，似乎表态支持落实全面封锁措施，财长扎夫鲁昨日在面簿贴文表示不赞同再次实施全面封锁（MCO 1.0）模式，他说，MCO 1.0和2.0都能大幅减少病例，并且MCO 2.0可以在无损国家经济成长的情况下，达到减少病例的目标。

扎夫鲁以马来谚语“不要因为迁怒蚊子，而烧掉蚊帐”来描述当前落实MCO的情况。他说，在积极防疫之际，不应该牺牲经济成长及弱势族群的命运。全球没有一个国家全面封锁经济活动，反之，他们选择收紧防疫措施、限制社交活动及广泛接种疫苗等，这也是马国目前所采取的模式。