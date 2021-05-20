疫情暴发以来最严重 马单日6075起病例 雪霹不排除再封城

马国昨天的单日新增病例超过6000起，加护病房的重症患者也达559人，当中有303人需要呼吸器，都是去年暴发疫情以来的新高。雪霹两州大臣都不反对也不阻止全面封锁。

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情急剧恶化，当地昨天新增6075起病例，加护病房的重症患者也达559人，都是去年暴发冠病疫情以来的新高。死亡病例则增加46起，是一年多来单日第二高。日益严重的疫情让雪兰莪与霹雳州政府都不排除再次封城抗疫。

据卫生总监诺希山昨天发布的声明，马国的冠病累计死亡病例已达2040起，这是死亡病例首次超过2000起。马国去年以来最高的单日死亡病例数字都出现在最近一周，这包括上周六的44起、本周一的45起及周二的单日新高47起。马国的累计确诊病例已达48万5496起。

昨天也是马国单日新增病例首次超过6000起，之前最多新病例的是今年1月30日的5728起。上述559名在加护病房的冠病患者之中，有303人需要呼吸器，这也是历来最多的。此外，马国昨天的活跃病例达到4万7340起，是4月8日以来最高的活跃病例纪录。

雪州昨天新增2251起病例，是全国最多的。若加上吉隆坡的660起，雪隆地区昨天的2911起病例占全国新病例近五成。

雪州大臣：将由国安会及联邦政府决定是否封城

日益严重的疫情让雪兰莪州务大臣阿米鲁丁改变本月初反对封城的立场。他昨天在记者会说，雪州是否全面封锁以应对冠病疫情，将由国家安全理事会及联邦政府决定，雪州政府不反对也不阻止全面封锁。

阿米鲁丁表示，一切尚在商讨阶段，但若要全面封州，就得按部就班进行。他本月初表明，他不希望在雪州落实行管令。

雪州几个月来一直是马来西亚冠病疫情最严重的州属，社交媒体近来盛传雪州政府正与联邦政府讨论是否最快本月中实施类似去年3月全面封城的行动管制令（MCO 1.0）。雪州政府之前否认这项传言，并指州政府尚未讨论此事。

除了雪兰莪，霹雳州务大臣沙拉尼也承认，霹雳州政府至今已经展开多次会议，商讨州内落实更全面防疫措施，以及落实更全面行管令的可能性，但目前仍未有定案。

社交媒体近来盛传随着霹雳的冠病新增病例与日俱增，当局已经随时准备再次实施行管令1.0。另一些传言指当局可能在周四（20日）宣布这么做，并在次日全面执行。

沙拉尼昨天主持霹雳州行政会议（州内阁会议）后召开线上记者会表示，他及州秘书今天较迟时分将再度召开会议商讨此事，设法解决州内冠病疫情，尤其是近打县、上霹雳县及拉律峇登司南马县的疫情。他在记者会尾声向媒体抛下一句：“预料明天将有记者会。”但他并未透露所指何事。