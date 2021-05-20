不满雅城空气污染 32市民起诉佐科等人今料下判

（雅加达路透电）印度尼西亚首都雅加达空气污染日益严重，两年前一群市民为此集体起诉总统佐科及多名官员，预料法院今天将宣布判决。

雅加达人口稠密、交通拥堵，在这个城市出生和成长的42岁环保专家卡莉萨多年来对于居住在一个空气有毒的环境，感到痛苦不堪。

卡莉萨的10岁女儿一出世就身体不好，她认为日益恶化的空气素质加剧了女儿的健康问题。她说：“我们要政府制定条例，确保人民享有良好的居住环境和新鲜空气。”

卡莉萨连同31名市民在2019年就雅加达空气严重污染起诉总统佐科、卫生部长、环境部长、内政部长及雅加达特区首长等多位地方领袖，要他们解决空气污染问题。雅加达中区法院料于今天就此诉讼案作出裁决。

起诉人律师团称，当局未能防止人民免受空气污染的危害，有失职之嫌。他们指出，科学研究显示空气质量恶劣足以引发哮喘、冠心病、中风、慢性阻塞性肺病以及缩短寿命。

根据瑞士空气净化器公司IQAir的数据，去年全球空气素质最糟糕的城市当中，排名前148的都是亚太区城市。

雅加达特区首长委任的气候变化特使伊凡表示，自这起诉讼案提出以来，雅加达特区政府已就减少污染推出多项新措施，包括在政府建筑安装太阳能电池板以及提倡排气污染测试。

雅加达特区政府也在2019年实行新条例限制私人用车，以减低空气污染。

雅城2019年多达172天空气指数处于不健康水平

根据能源与清洁空气研究中心（CREA）的资料，快速城市化、交通拥堵以及周边地区设有燃煤发电厂是导致雅加达空气素质不佳的主要原因。

美国驻雅加达大使馆的空气素质监督报告显示，雅加达2019年全年多达172天，即近半年时间，PM2.5空气质量指数处于不健康水平。

CREA去年8月就雅加达及周边地区的跨界空气污染发布分析报告指出，即使在抗击冠病疫情而实施社交限制措施期间，雅加达的空气质量并未显著好转，卫星图像显示雅加达临近省份的发电厂仍照常运作。

CREA确认在雅加达高排放行业及首都边界方圆100公里内，登记在案的工业设施包括发电厂共有136个。燃煤发电厂会排出有毒物质，例如PM2.5微粒、氮氧化物以及汞等重金属。