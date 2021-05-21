6806确诊和59死亡病例再创新高 马国今天决定是否再实施全面封锁

据马来西亚卫生总监诺希山昨天（5月20日）发布的声明，冠病确诊病例增加了6806起，死亡病例增加59起，疫情日益恶化让雪兰莪、霹雳与柔佛等州政府表明或暗示不反对联邦政府“封城抗疫”，民间也普遍关注联邦政府是否会干脆宣布在全国范围实施类似去年首轮行管令那样严格的措施。

（布城综合讯）马来西亚冠病疫情急剧恶化，昨天的新增确诊和死亡病例都创新高，重症病例也增至前所未有的水平。首相慕尤丁今天将主持国家安全委员会会议，以决定是否再度实施全面防疫封锁。

据卫生总监诺希山昨天发布的声明，冠病确诊病例增加了6806起，死亡病例增加59起，都是单日新高，重症病例有587起，也是疫情自去年暴发以来最高的。昨天的新增病例比前一天的6075起多了731起，换言之，马国过去两天有将近1万3000人感染了冠病，这使马国的累计病例增至49万2303起，向50万大关逼近，累计死亡病例则增至2099起。

雪隆柔新增病例最多 数州不反对“封城抗疫”

昨天的新增病例之中2277起在雪兰莪，是全国最多，其次为吉隆坡的655起；也就是说，雪隆地区共增加了2932起病例，占全国新增总数的43%。柔佛新增615起病例，排在雪隆之后。

马国目前活跃病例有5万零171起，其中587名病患在加护病房，330人需要呼吸器。

疫情日益恶化让雪兰莪、霹雳与柔佛等州政府表明或暗示不反对联邦政府“封城抗疫”，民间也普遍关注联邦政府是否会干脆宣布在全国范围实施类似去年首轮行管令那样严格的措施。

对此，主管国会及法律事务的首相署部长达基尤丁昨天答复媒体询问时说：“周五有国安会会议，可能会有决定。首相、部长、各州州务大臣和首长都将出席。”

达基尤丁指出，政府之前根据全国各地疫情的严重性，分别实施了限制程度不同的行管令、有条件行管令、复原式行管令或强化版行管令。如今境内冠病累计确诊病例接近50万起，死者人数超过2000，“这是非常令人担忧的”。

他说，联邦政府非常关注疫情的发展趋势，全面落实行管令是国安会必须考虑的事项。

巫青团促政府落实两三周 类似首轮行管令全面封锁

巫青团长阿斯拉夫昨天发布声明，促请政府在全国落实14天至21天类似首轮行管令的全面封锁，同时只允许关键领域运作、关闭造成病例激增的大型工厂，以及落实暂缓还贷援助措施。他说，他的建议是基于大多数民意，因为一次性的痛苦好过让人民及国家反复多次受苦。

马国去年令3月18日开始实施俗称“全面封城”的首轮行管令，几乎所有经济活动都暂停，防疫效果非常显著。疫情逐渐好转后，当局去年5月4日开始实施管制较宽松的有条件行管令。

马国去年7月还出现过单日新增病例挂零的情况，可是去年9月沙巴举行州选举后，马国即暴发了持续扩大并蔓延至今的第三波疫情。