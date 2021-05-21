菲律宾逾10年经济成就被疫情吞噬 昔日“亚洲之虎”深陷消费情绪困境

（马尼拉彭博电）菲律宾经济在冠病疫情暴发之前的10年里强劲发展，还曾因此被誉为“亚洲之虎”。然而，这番得来不易的成就却可能被横空降世的冠病所吞噬。

菲律宾的人均国内生产总值曾在亚洲排名榜上陪末席，但过去10年在大约1亿人口的强大消费推动下，国家经济蓬勃发展；加上外包热潮和大批国民出国工作挣得大量外汇，这让至少200万菲律宾人摆脱了贫困。

可是，冠病疫情暴发至今超过一年仍不见平缓，菲律宾荣景背后隐藏着的结构性弱点暴露无遗，包括零散的医疗保健制度和贫富极度悬殊。菲律宾2020年国内生产总值萎缩了9.5%，是1998年来首次出现萎缩，也是历来最差的年度表现。当局原以为经济会在今年强力回弹，可是由于今年首季的萎缩比预期还糟，当局周二下调了全年的增长预测，从原来的6.5%至7.5%降到6%至7%。

跨国银行荷兰国际集团（ING Groep NV）驻马尼拉经济师玛帕说：“这个曾经的大火力经济已经没剩多少动力了。”他指出，在高失业率和就业不足的情况下，菲律宾国内的消费情绪已“深陷困境”。

或明年底才能恢复至疫前状态 成亚洲明显落后者

穆迪分析公司驻悉尼经济学家艾尔认为，菲律宾经济可能要到2022年底才能够恢复到疫前状态。相比之下，中国、台湾和越南的经济已恢复到疫前的产出水平，预料韩国、印度尼西亚与泰国今年也应可复原。艾尔说：“这使菲律宾成为亚洲明显的落后者。”

根据惠誉解决方案公司的预测，即使到了2025年，菲律宾的经济产出仍将比疫前的水平低11.5%。

菲律宾官方昨天（5月20日）通报，新增了6100起冠病确诊病例，累计病例增至116万5155起；死亡病例再增135起，累计死例增至1万9641起。在东南亚，菲律宾的疫情之严重仅次于印度尼西亚。

杜特尔特政府在去年疫情初发后实施了全球最严格的封锁措施之一，包括关闭公共交通和禁止未成年人及老年人到公共场所等，疫情后来有所缓和。可是几个月后新一波疫情暴发，当局今年3月再度实施封锁；不过，为了避免掐死经济，政府改而实施较针对性的防疫措施，而不是重施去年封闭高达75%经济活动的封锁，如今公共运输在有限范围内运行，大多数领域的工作仍继续。

尽管如此，谷歌数据显示，菲律宾人还是东南亚流动性最低的，这对家庭消费占经济总量70%以上的菲律宾来说，绝对是一个不利的趋势。

艾尔说：“如今的关键是政府必须改善疫情管理。菲律宾目前仍深陷在危机之中。