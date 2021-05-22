疫情加剧 泰国延长全国紧急状态至7月底

（曼谷综合电）泰国冠病疫情不见平缓反而持续加剧，当局昨天宣布实施了一年多的全国防疫紧急状态再延长两个月，直至7月底。

泰国自去年3月份开始实施防疫紧急状态令以来，由于疫情一再反弹而多次延长实施期限。这道紧急令原定本月底结束，但眼前第三波疫情暴发一个多月以来持续恶化，由首相巴育领导的冠病疫情治理中心昨天批准再次延长紧急状态令。

紧急状态令授权政府不用通过任何部门审核，可直接实施防控疫情的措施，包括限制入境、追踪疑似病例，以及对所有经济领域和各种活动实施限制，这也方便政府调动公务员与军警。

泰国4月初暴发的第三波疫情从首都曼谷的夜店传开，迅速蔓延至人口稠密的社区、工地宿舍和监狱等，如今曼谷已出现了数十个感染群，病毒散播至全国各府。

在短短七个星期里，泰国的累计冠病确诊病例已经翻了三倍，死亡人数更是激增七倍。

泰国卫生部昨天通报，新增病例3481起，其中曼谷的15起社区病例还涉及最早在印度发现的变种病毒，这是泰国首次出现这样的情况，拉响了警报。据了解，感染变种病毒的均是建筑工人。

昨天新增病例中，有多达951起来自监狱。泰国累计病例已破12万，增至12万3066起。另外，又有32名患者病逝，累计死亡病例达735起。

新增和死亡病例一个多月来居高不下，泰国各方纷纷批评政府抗疫行动迟缓，反对党甚至呼吁巴育政府引咎辞职。

泰国人口约7000万

至今仅1.8%接种了疫苗

泰国在3月1日启动冠病疫苗接种计划，但接种进度缓慢。彭博社冠病疫苗追踪系统显示，全国人口约7000万的泰国至今仅有1.8%接种了疫苗，接种率还远不如较贫穷的邻国柬埔寨、老挝和缅甸。

泰国民调机构4月份对2082人进行的民调显示，仅有39.2%的民众相信政府有能力应对眼下的疫情危机，其余则表示不确定或认为政府无法应付。

绝大部分受访者表示，因疫情而感到“压力更大”，并认为这场危机可能持续超过三个月，且可能暴发第四波。

民间对政府的不满情绪越来越大，沉静多时的反政府势力也伺机而动，准备在疫情一有所缓解就立即发动反政府示威。

示威领袖帕萨拉瓦里说：“我们不能等太久，我们必须利用这个时机，趁着人们对政府充满怒火，再发起示威。”