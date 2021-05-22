柔佛确诊病例居高不下 苏丹令国州议员商讨对策遏制疫情

（新山综合讯）马来西亚柔佛州疫情反弹，柔佛苏丹依布拉欣谕令州内国州议员召开特别会议商讨对策，帮助受疫情影响的柔州子民。

柔佛州务大臣哈斯尼证实，州政府会谨遵谕令，于下周召开有关特别会议，并已指示州秘书和法律顾问准备，以确保有关会议不会违反紧急状态的规定。

马国目前处于全国紧急状态，但冠病疫情仍不断恶化，柔州前天（5月20日）的新增确诊病例暴增699起，昨天则有409起；苏丹依布拉欣为此在面簿发出谕令，命全体柔州议员出席由州务大臣哈斯尼主持的特别会议，以履行人民代议士的责任，协助柔州子民渡过难关。

依布拉欣指出，他了解目前国会和州议会因紧急法令而无法召开，但面对日益严重的疫情，柔州议员有必要采取行动，继续为人民服务。“在特别会议中，国州议员可以就如何遏制疫情及帮助人民提出看法。”

今年1月中，首相慕尤丁领导的国民联盟（国盟）政府颁布紧急状态令遏制疫情，禁止召开国会会议及选举等一切政治活动，引发在野党和巫统议员不满。由于慕尤丁也是柔州巴莪区国会议员，因此，下周他会否出席上述柔州议员的特别会议，引起关注。

根据卫生部数据，柔州的累计确诊病超过5万2000起，累计死亡病例178起。

针对柔佛苏丹谕令召开特别会议，柔州在野的希望联盟（希盟）建议有关会议应集中讨论五大议题，包括要求联邦政府解除紧急状态，以及探讨重开新马边境。

柔州希盟昨天发声明指出，希盟认同及盼望通过朝野协商，尽力改善人民的生活及经济问题。

希盟三党——人民公正党柔州主席赛依布拉欣、民主行动党柔州主席刘镇东，以及国家诚信党柔州主席阿米诺胡达，在联合声明中提出五项建议，包括为柔州子民进行大规模免费冠病病毒检测、加强推动柔州冠病疫苗接种计划、柔州政府应追加针对柔州人民的经济振兴方案、重开新马边境，以及呼吁中央政府即刻结束紧急状态。

希盟建议柔州敦促新马两国 疫情稳定后加速开放边境

他们认为，大规模免费检测能有效追踪感染情况，特别是找到无症状患者，有助于对抗日渐严重的社群传播。“我们也须讨论，如何扩大柔州人对疫苗的认识，提高接种疫苗的登记率到至少70%……目前只有4.38%的柔州民众已接种疫苗。”

他们也促请柔州政府敦促新马两国政府，在情况稳定后加速开放边境的计划，恢复备受冠病疫情重创的柔州经济。

他们说：“柔州希盟欢迎国家现有政策，即让持有学生证及长期签证的马国人出国，尤其是到新加坡。政府须深入探讨此事，确保在彼岸工作的国人，尤其是柔州人民能维持生计。”