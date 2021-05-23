卫生部长：截至本月15日 全马近7000医护人员感染冠病

冠病19疫情

马卫生部长阿汉峇峇说，个人防护设备只能减少被传染的概率，最好的措施是保持社交距离。但这对医护人员而言非常困难，因为他们在医疗过程中须碰触病人，例如移动患者、吸痰、插管等。

（吉隆坡综合讯）马来西亚卫生部长阿汉峇峇指出，截至本月15日，全马共有6725名卫生部前线人员感染冠病，其中五人不幸身亡。

他说，数据显示，当中有12%或802人是在值勤时被确诊患者传染；在染疫人员当中，护士占最多，有2445人，其次是医生（893人）、卫生保健助理（584人）、医药助理（565人）、实习医生（367人）、专科医生（141人）及其他人员（1729人）。

他接受马来报《阳光日报》访问时指出，根据卫生部调查，有3343名卫生人员是在社区被感染、2030人是在值勤时被同事感染，以及157人因其他原因染疫；另有393人的感染源头尚未查明。

他也说，尽管这些前线人员值勤时都有穿上个人防护设备，但由于要近距离接触患者，因此还是有很高的传染风险。“个人防护设备只能减少被传染的概率，最好的措施是保持社交距离。但这对医护人员而言非常困难，因为他们在医疗过程中须碰触病人，例如移动患者、吸痰、插管等。”

阿汉峇峇直言，马国疫情一直不见好转，收治冠病患者的医院几乎爆满，让医护人员身心疲惫。因此，所有人都应自律，严格遵守防疫标准作业程序（SOP），不加重前线的负担。

他说：“防疫要自律，决不能松懈，而最有效的方式就是遵守SOP。”此外，在疫苗接种方面，根据牛津大学的“数据看世界”（Our World In Data）网站资料，截至本月19日，马国的接种率在东南亚排名第五，落后于新加坡、柬埔寨、老挝和印度尼西亚。

希盟建议政府

推迟为人民接种第二剂疫苗

对此，在野的希望联盟（希盟）建议政府推迟为人民接种第二剂冠病疫苗，以便有更多人能接种第一剂疫苗。

希盟主席理事会昨天发声明指出，许多国家如英国已采取这一策略应对疫苗供应短缺问题。

人民公正党主席安华、民主行动党秘书长林冠英和国家诚信党主席末沙布在联署声明中说，根据牛津大学研究人员2月发表的一份报告，如果将施打第二剂疫苗的时间推迟到12周后，抗体水平会高出大约两倍。

他们认为，马国的疫苗接种缓慢，迫切需要采取上述策略。“英国自去年11月就开始使用这一方案。目前新加坡和印度等国家也都用此策略……疫苗严重短缺，我们的首要任务应是在最短时间内尽可能保护最多的人。”