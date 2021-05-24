越南暴发新一轮疫情 国会及地方选举如期举行

（河内综合电）尽管新一轮冠病疫情暴发，越南第15届国会和各级人民议会代表选举昨天（5月23日）仍如期登场。

越南4月下旬出现新一波冠病疫情，迄今不到一个月的时间，就已经扩散至全国近一半的省份，累计约有2000多人染疫，导致许多省份进入封锁状态。

越南当局昨天又通报新增98起确诊病例，累计确诊病例达5217起，累计死亡病例达42起。

在疫情形势仍然严峻及疫苗接种计划进展缓慢的情况下，越南官方将稳定与防疫任务列为此次选举的重中之重，下令全国8万个投票所加强疫情防控。

投票所工作人员除了帮选民测量体温外，还要求民众保持社交距离。每处投票站也备有消毒洗手液及口罩，当局还事先对投票站消毒和张贴防疫标语等。

首都河内龙编（Long Bien）郡昨天一早就出现长长人龙，选民个个戴着口罩、耐心等待着进入投票站投票。其中一名年长选民说：“我今天前来投票因为投票是我的责任。”

本届越南国会选举共有866名候选人角逐500个国会议席。此外，超过6900万选民还将选出3726名省级人民议会代表、2万2952名县级人民议会代表以及24万2312名乡级人民议会代表，任期均为五年。本届选举结果将在投票结束后20天公布。

越南国会是越南人民最高代表机构和国家最高权力机关，国会行驶立法权，决定国家重大事务，并对国家机构运行行驶最高监督权。

不过，对越南选民而言，国会不过是“橡皮图章机构”。尽管越南对社会变革的开放程度日益提高，并且有大量的自由贸易协定，但作为世界上少数执政的其中一个共产党，越南共产党仍对越南及当地媒体保持严格控制，且几乎不容忍任何异议。

此次选举的党员候选人共占91.46%，独立候选人仅有74人，与2016年选举的97人相较少了23人，是自1997年以来独立候选人最少的一次。当地媒体报道指出，过去三届选举中，非党议员的议会代表人数减少了多达一半。

越南第14届国会已在4月初举行的第11次会议上，选举阮春福为新一任国家主席，范明政为新一任政府总理，王廷惠则担任国会主席。王廷惠在选举前夕说：“我希望所有选民清楚自己作为国家拥有着的身份，并会参加此次投票，选择他们认为最值得信赖和最有价值的候选人来代表他们发声。”

美国亚太安全研究所东南亚专家武温指出，这次选举只不过是“给党内已经谈判和达成的所有事情盖上一个官方印章，并不会带来任何巨大变化”。