遭软禁近四个月首露面 翁山淑枝：有人民支持 民盟就会存在

（内比都综合电）缅甸全国民主联盟领袖翁山淑枝昨天（5月24日）终于现身内比都法庭，这是她被软禁近四个月以来首次获准同外人见面。尽管缅甸当局已宣布将解散民盟，翁山在庭上称，只要人民仍然支持民盟，民盟就会继续存在。

翁山的首席律师钦貌梳昨天说，翁山被允许同律师团会面30分钟，她看起来健康良好。不过，她在这段期间无法取得报纸，对外面发生的事知道得不多。

翁山告诉律师，她只能在警方就某些事询问她的看法时，才能获知外界的一些信息；由于不了解情况，她拒绝回应那些询问。

钦貌梳说，翁山祝愿缅甸人民健康，并提到面临瓦解命运的民盟。翁山这么说：“我们的政党是为人民而建立的，因此只要有人民的支持，民盟就会继续存在。”

国际危机组织：显示军政府更有自信

据另一名律师山马拉纽说，他们和翁山见面时主要讨论了如何为她抗辩，“我们没有时间谈论任何其他事情”。

翁山此前面审时都是通过视讯方式，这是她首次获准同律师面谈。据法新社报道，内比都周一加强了安保措施，在通往法院的道路上部署了很多警车。

国际危机组织缅甸事务高级顾问霍西认为，目前很难判断军方为什么会允许翁山和律师见面；但他指出：“可以肯定的是，这显示军政府更有自信了，尽管当前危机和抵抗运动的规模仍很大。”

缅甸军方在2月1日发动政变夺取政权，引起全国示威浪潮至今。据缅甸政治犯援助协会统计，已有800多人死于军方的暴力镇压。不过，缅甸国防军总司令敏昂莱在香港凤凰卫视上周六发布的访问片段中称，实际死亡人数约为300人，另有47名警察殉职。敏昂莱也在该访问中预告翁山将出庭应讯。

翁山的律师团队昨天也同原总统温敏会面，讨论他面对的控状。律师说，当天开庭主要是让被告和律师见面，主审法官把下次庭审订在6月7日。

军方以去年11月大选存在舞弊为由，推翻了翁山领导的民选政府，逮捕了翁山和温敏等众多要员，随后宣布全国进入紧急状态，国家权力移交敏昂莱。

翁山被软禁家中，并被控一系列刑事罪名，包括违反官方机密法、意图煽动公众骚乱、非法进口对讲机等。军政府任命的选举委员会上周宣布将解散民盟，并威胁以叛国罪名起诉涉及选举舞弊的民盟领袖。