全国新增447起病例 越南工业区暴发感染群两省扩大“封锁”

越南北部北宁省和北江省的工业区暴发感染群。北江省上周二下令四个工业园区暂时关闭，其中三个工业园设有富士康工厂。在邻近的北宁省，昨天也开始实施宵禁和旅游限制。

（河内综合电）越南目前暴发的第四波疫情，比前三波疫情更为凶猛，而且直接冲击北江、北宁两省工业区，迫使当地政府在这两个疫情震中扩大“封锁”防疫措施。

越南周二（5月25日）新增确诊病例447起，比16日新增的190起病例高出一倍多，其中原因是北部北宁省（Bac Ninh）和北江省（Bac Giang）的工业区暴发了感染群。

新一波疫情自4月以来已扩散到30省和直辖市

北江省上周二下令四个工业园区暂时关闭，其中三个工业园设有富士康工厂。在邻近的北宁省，三星和佳能工厂发现多起确诊病例，佳能一度关闭停产。当地国营媒体报道，北宁省昨天也开始实施宵禁和旅游限制。

越南的累计确诊病例超过5800起，死亡病例44起。自4月底暴发新一波疫情以来，北宁省和北江省已有超过2800人感染冠病，当中包括数百名工厂员工。当局说，这一轮疫情的确诊病例占了累计病例的近一半，并且已经扩散到63个省和直辖市中的30个。

另外，鉴于河内发现感染源不明的新病例，市政府下令从周二中午开始，市内所有餐饮场所禁止堂食，只可提供外卖服务，理发店和美容院则暂停营业；市民须“全面停止娱乐活动和体育运功，不可在公园等公共场所举行大型聚会”。河内本月初已禁止10人以上的聚会，并下令卡拉OK业者、酒吧、游戏中心、电影院停业。

从周二起，从他省返回河内的市民须在24小时内申报健康状况。与确诊病例密切接触过的人则须接受更频密地冠病检测。

越南的疫苗接种计划进展缓慢，目前只主要为前线人员接种了约100万剂疫苗。越南财政部昨天提出设立疫苗基金，以加速采购冠病疫苗为人民接种。总理范明政下令政府部门和机构在国内外展开募款行动，为该基金筹集资金。

越南人口980万人，其卫生部估计若要为其中750万人接种疫苗，须耗资约25.2万亿越南盾（约14.6亿新元）购入1.5亿剂疫苗。越南政府已计划拨16万亿越南盾作为疫苗采购经费，其余9.2万亿则希望由地方政府和商界提供。

在越美商会吁缩短已接种疫苗入境者隔离期

另一方面，设在越南的美国商会周一呼吁越南当局缩短已接种疫苗入境者的隔离期。美国商会执行董事斯蒂科夫发布声明说：“美国商会促请当局对已完成疫苗接种的商人、外国专家，甚至是旅客，减少繁琐的入境程序。”

声明引述一项调查指出，如果隔离期从21天缩短至7天，美国商会81%会员表示会将更多人带进越南。美国商会也表示很多会员愿意自掏腰包，让他们的企业员工接种疫苗，希望越南政府能尽快制定一项计划，协助他们实现这个目标。