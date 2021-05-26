马国单日新增病例首次超过7000起 重症患者增至726人也达新高

（布城综合讯）马来西亚冠病新病例持续递增，昨天（5月25日）达到7289起，加护病房的重症患者也增至726人，都是新高。昨天也是马国单日新增病例首次超过7000起。卫生部说，上周以来的新增病例都是本月中旬开斋节前后传染开来的。

据卫生总监诺希山昨天发布的数字，马国的累计确诊病例已超过52万起，达到52万5889起。昨天新增死亡病例60起，累计死例增至2369起。

马国的单日新增病例5月19日首破6000起，之后一直在这个水平线上，到昨天的七天里累计4万6469起。这是马国去年暴发疫情以来新增病例最多的一周。此外，过去一周里单日最高纪录一再刷新，在昨日的新高出现之前，有5月19日的6075起，20日的6806起，23日的6976起。

诺希山警告，境内每日冠病新增病例自4月1日开始直线上升，所有人都必须为最坏的情况做准备。

最近新增感染群和病例 卫长：与斋戒月开斋节有关

卫生部长阿汉峇峇昨天在记者会上说，最近新增的所有感染群和病例都与斋戒月和开斋节有关，全国各地有40个感染群是“宗教感染群”。其中柔佛有19个、雪州13个，其余八个在马六甲、森美兰和吉兰丹。

马国5月12日全面实施第三轮防疫行动管制令后，全国各主要道路每天仍交通繁忙，警方对此深表不满。

武吉阿曼警察总部防范罪案及社区安全部总监再纳阿比丁昨天告诉《星洲日报》，政府收紧防疫措施后，从当天上午开始，警方在全国的路检站对车辆进行更严格的检查。

再纳阿比丁表示，防疫措施的执法人员将斟酌并采取适当的行动，包括对违令者开罚单。

他举例说，晚上8时以后，民众若以打包食物为由而外出，这是不合理的，执法人员有权对这些人采取行动。但若因紧急事务外出，警方绝不留难。“食肆和大部分商店的打烊时间已提早到晚上8时，因此民众在晚上8时后如果不是紧急情况，其实不应该外出。”

他强调，警方并非故意找麻烦，只是希望民众能遵守防疫限制，合力防止疫情进一步扩散。