初步调查：人为疏失导致隆两轻快铁列车相撞 当局承诺负责伤者医药费

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月26日 5:00 AM

吉隆坡两列轻快铁列车周一晚上相撞后，拯救工作彻夜进行。警察、医护人员及消防员大出动，将伤者一一救出车厢，并将伤势较严重者安置在担架上，等待送院。（法新社）
吉隆坡两列轻快铁列车周一晚上相撞后，拯救工作彻夜进行。警察、医护人员及消防员大出动，将伤者一一救出车厢，并将伤势较严重者安置在担架上，等待送院。（法新社）

字体大小:

吉隆坡两列轻快铁相撞的初步调查显示，事故是人为疏失所导致。马来西亚政府承诺负责伤者的所有医药费。

马来西亚交通部长魏家祥昨天在记者会上透露，根据陆路公共交通机构的初步调查报告，发生意外的是格拉那轻快铁线的40号和81号列车。其中当时没有载客的40号列车的车载控制器发生故障而无法自动行驶，驾驶员必须以手动方式驾驶列车。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容