初步调查：人为疏失导致隆两轻快铁列车相撞 当局承诺负责伤者医药费 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月26日 5:00 AM 吉隆坡两列轻快铁列车周一晚上相撞后，拯救工作彻夜进行。警察、医护人员及消防员大出动，将伤者一一救出车厢，并将伤势较严重者安置在担架上，等待送院。（法新社） 字体大小: 小 中 大 吉隆坡两列轻快铁相撞的初步调查显示，事故是人为疏失所导致。马来西亚政府承诺负责伤者的所有医药费。马来西亚交通部长魏家祥昨天在记者会上透露，根据陆路公共交通机构的初步调查报告，发生意外的是格拉那轻快铁线的40号和81号列车。其中当时没有载客的40号列车的车载控制器发生故障而无法自动行驶，驾驶员必须以手动方式驾驶列车。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 吉隆坡 轻快铁 相撞 泰下月启动疫苗接种计划 民调：犹豫不决民众增加 指未明确被拒 联合国特使对访缅仍心存希望