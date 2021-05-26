初步调查：人为疏失导致隆两轻快铁列车相撞 当局承诺负责伤者医药费

吉隆坡两列轻快铁相撞的初步调查显示，事故是人为疏失所导致。马来西亚政府承诺负责伤者的所有医药费。

马来西亚交通部长魏家祥昨天在记者会上透露，根据陆路公共交通机构的初步调查报告，发生意外的是格拉那轻快铁线的40号和81号列车。其中当时没有载客的40号列车的车载控制器发生故障而无法自动行驶，驾驶员必须以手动方式驾驶列车。