马国各数据持续攀升 新增病例再超过7000起

（布城综合讯）马来西亚的冠病新病例继续攀高，昨天（5月26日）达7478起，死亡病例增加63起，加护病房的重症患者也增至756人，都是新高。昨天也是马国连续两天的单日新增病例超过7000起。

据卫生总监诺希山昨天发布的数字，马国的累计确诊病例超过53万起，达53万3367起，累计死例则有2369起，死例连续10天每日超过45人。除了昨天，单日死例最多的几天都出现在本周，包括24日的61起，25日的60起，以及20日的59起。

马国的单日新增病例5月19日首破6000起，至5月24日都一直在这个水平。前天的新病例是7289起，是单日病例首次超过7000起。5月19日到昨天的八天里共累计5万3947起病例。

据诺希山，昨天也出现22个新感染群，这是去年暴发疫情以来第二高的数字。他说，本月中开斋节至今的两周内，全国已出现12个与开斋节相关的社区感染群并涉及七个州属。他说：“我预计这些数字将继续增加，也可能涉及更多州属。”

各州疫情方面，雪兰莪仍是马国新增病例最多的州属，昨天新增2455起病例，其次为吉隆坡的760起。雪隆地区昨天共增加3215起病例，占全国昨天新病例约四成。雪州过去一周除了5月22日的1647起，其余日子的每日新病例都超过2000起。

诺希山昨天也列出12项“自我与家庭行动管制令”措施，希望民众自律并共同遏制冠病疫情。这些措施的重点包括尽量留在家里、居家办公、避免拜访他人或群聚、尽量网购而避免外出购物、外出时遵守防疫条例等。

他说：“病毒是不会移动的，移动的是人类，聚集的也是人类。社区活动以及与他人接触得越多，冠病传播和感染的机会就会越高。尤其是在社区中不戴口罩、互相接触、没有保持至少一至两米的社交安全距离、身处狭窄且不通风的环境等。”

柔苏丹：应考虑全面封锁

此外，柔佛苏丹依布拉欣昨天在面簿表示，若疫情不见好转，联邦政府应考虑全面封锁，毕竟长痛不如短痛。这是马国疫情4月18日开始日益恶化以来，首次有马来统治者要求联邦政府封城抗疫。

依布拉欣说，他昨天与诺希山通过电话讨论疫情，并对新型变种病毒会否通过空气传播而感担忧。他说，若疫情继续蔓延，他担心这种危险病毒可能还会出现更多变种。