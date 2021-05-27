当局改变策略应对严峻疫情 泰国高危和重灾区率先接种疫苗

由于泰国疫情严峻，当局透露下来将把曼谷和周边省份、热门旅游景点、建筑工地和潜在传播者如公共交通工作者列为重点针对对象，率先为这些对象接种疫苗。

（曼谷综合电）泰国新一波冠病疫情没有放缓迹象，当局决定调整疫苗接种计划，先在疫情最严重并最可能冒出感染群的地区展开接种活动。

泰国昨天（5月26日）又有41人死于冠病，这是该国暴发疫情以来，单日新增死亡病例最多的一天，累计死亡病例达873起，再次让泰国当局拉响警报。此外，昨天还新增2455起确诊病例，累计达13万7894起。

泰国4月1日暴发新一波疫情后，疫情就一发不可收拾，两个月不到，累计确诊病例就突破10万起。而873起累计死亡病例中，有多达90%来自这一波疫情。

当局3月间展开疫苗接种计划，希望能为至少七成人口接种。不过，疫苗接种计划进程缓慢，至今仅250万人接种了至少第一剂疫苗，当中包括医护和前线人员、高危地区居民和“重灾区”首都曼谷的部分民众。剩余的广大民众要等到7月才能够加入政府的大规模疫苗接种计划。

泰国冠病疫情管理中心昨天透露，下来将把曼谷和周边省份、热门旅游景点、建筑工地和潜在传播者如公共交通工作者列为重点针对对象，率先为这些对象进行疫苗接种。

泰国冠病疫情管理中心发言人塔维信说，当局原先是根据各府卫生当局提交的申请来决定疫苗的分配和运送疫苗的先后，以致于一些其实确诊病例并不多的府可能较其他疫情较严重的地区先进行疫苗接种，但眼下疫情严峻，当局只得改变方针。

根据塔维信，目前全国每日新增确诊病例数还算稳定，新增确诊病例有的来自已知感染群，有的来自新感染群。曼谷昨天就出现了一个新感染群，确诊的新病例多达12起。

据了解，曼谷在最新一波疫情中已累计3万6542起确诊病例和365起死亡病例，死亡率高达1%。

这几个月，泰国政府的疫苗战略愈加引发民众不满。人民申诉政府杂乱无章，并对疫苗延迟送达以及当局采用有效率低的中国科兴疫苗，颇有怨言。

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