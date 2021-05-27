日缅协会高官：军政府与外界之间 日本应扮演桥梁角色

（东京路透电）与缅甸军方有密切关系的日本—缅甸协会的一名高级官员日前表示，日本应该在军政府与外界之间扮演桥梁角色，而不是遵循西方国家对缅甸政权更迭所采取的政策。

日本—缅甸协会主席渡边悠介在《外交官》时事季刊发表评论时说：“我认为，日本必须扮演缅甸军方与美国和其他民主国家之间的桥梁，而不是盲目地跟从西方对缅甸政权更迭的政策。”

日本—缅甸协会是由渡边悠介的父亲、日本前国会议员渡边秀央发起的一个私人组织，该组织旨在为日本在缅甸的投资争取支持，旗下成员包括退休政府官僚、企业高管，以及日本大企业成员。

渡边秀央长久以来一直是日本的经济关系负责人，除了支持缅甸巨大发展项目——提拉瓦经济特区外，他也一直与缅甸军政府保持紧密合作关系，紧密联系对象包括今年2月带领军方发动政变的军方最高领袖敏昂莱。

缅甸军方将翁山淑枝领导的民选政府拉下台引发全国示威抗议，军方事后以武力镇压示威者，引来各界批评包括日本。

身为缅甸主要捐助国的日本宣布停止对缅甸提供援助的所有谈判，但没有暂停已在进行的援助计划。日本政府也没有与美国和英国等西方国家那样，对缅甸军方实施制裁。

渡边悠介指出，日本应该利用与缅甸近几十年的经济合作，扭转中国对缅甸在地缘经济的影响，更不要忘了俄罗斯近年来在缅甸的影响力也越来越大。

渡边悠介说：“日本必须实现历史使命，即引导缅甸军政府造福于自由和开放的印度太平洋，即使其行动与美国和其他民主盟国的行动背道而驰，日本也应该毫无畏惧。”