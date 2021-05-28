马国新增7857病例 连续三天刷新高 日均每100万人病例数超过印度

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情持续升温，平均每日每100万人中的确诊病例数超越了印度，政府除了收紧防疫标准作业程序，也将展开大规模检测，以追查感染群外的确诊病例。

马国卫生部长阿汉峇峇昨天召开线上记者会指出，若根据马国3270万人口，以及截至5月26日的超过53万起累计确诊病例来计算，马国每100万人当中，就有1万6286人确诊冠病。

他针对前卫长祖基菲里日前引述统计数据，指马国的冠病发病率已超越疫情最严重的美国和印度一事说，由于马国已出现最早在印度、英国、南非和尼日利亚发现的冠病变种毒株，传染性已大大提高，该部准备好面对更高的单日新增病例。

马国已连续三天新增超过7000起确诊病例，昨天新增7857起，再次改写疫情暴发以来的最高纪录。累计确诊病例达54万1224起。

死亡病例方面，马国昨天新增59起，累计2491起。活跃病例则有6万9408起。

阿汉峇峇指出，目前暴发的第三波疫情中，因肺部感染须要氧气辅助的第四级患者，以及出现多器官并发症的第五级危重患者人数已增至占总患者人数的15%，而在这之前，这两个级别的患者仅占5%。

另外，越来越多年轻人，尤其是20岁至40岁的人感染冠病，且多数是与感染群无关的病例，因此他促请民众保持警惕，做好防疫措施。

全马政府医院冠病床位使用率已达75%

至于马国的医疗系统状况，阿汉峇峇说，全马政府医院的冠病床位使用率已达75%，而雪兰莪、吉隆坡、柔佛、登嘉楼、吉兰丹和砂拉越的病床使用量更达到极限，当局已把非冠病患者病床，转换为治疗冠病的病床。

他指出，除了转换病床用途，卫生部也与私人医院合作，增加病床和加护病房的床位。“全马有110家私人医院已同意和卫生部合作，收治冠病患者。他们预计会提供将近1300张病床，其中有116张是加护病房床位。”

马国确诊患者激增也令医院面临人手短缺问题，卫生部昨天发推文呼吁有医疗背景者加入志愿抗疫前线，减轻医护人员负担。