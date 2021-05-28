泰国加快疫苗接种计划 曼谷700万余民众可登记接种疫苗

据卫生部，曼谷目前7%市民已接种首剂疫苗，预计7月底将有七成市民接种。这是首次开放让18岁至59岁的民众登记接种疫苗。

（曼谷综合电）泰国冠病疫情继续恶化，昨天出现47起死亡病例，是去年疫情暴发以来的单日新高。当局昨天在重灾区曼谷开始接受当地民众登记接种冠病疫苗，以便政府下个月展开大规模疫苗接种计划。

超过700万名曼谷居民昨天起就可以上网预定接种日期，他们都是18岁至59岁的民众。这是泰国首次轮到这个年龄层的民众登记接种疫苗。据卫生部，曼谷目前7%市民已接种首剂疫苗，预计7月底将有七成市民接种。

泰国今年3月1日开始冠病疫苗接种计划，对象是军警和医护人员等前线人员，以及60岁以上年长者等高风险群，还有原本准备对外开放的普吉岛等旅游胜地民众。

泰国启动冠病疫苗接种计划后，接种进度缓慢。据卫生部，目前已经接种约310万剂疫苗，换句话说只有约3%民众接种首剂疫苗。政府希望今年底为全国近7000万人口中的七成人口接种而达到群体免疫。

泰国4月开始的第三波疫情是从首都曼谷的夜店传开，迅速蔓延至人口稠密的社区、工地宿舍和监狱等。曼谷至今已出现了数十个感染群，病毒也遍及全国75府中的55府。

泰国冠病疫情方面，卫生部昨天通报，当地新增病例有3323起，累计确诊病例14万1217起，累计死亡病例920起。值得注意的是，第三波疫情4月1日暴发至今已经累计11万2354起病例。

据《曼谷邮报》报道，泰国冠病疫情管理中心发言人塔维信说，曼谷昨天共有894起新病例，是全国最多的，占全国昨天新病例的72%。

这波冠病疫情打乱泰国政府复苏旅游业的计划，当局因此计划出台更多援助措施和刺激经济配套，希望能协助约700万名旅游业及相关服务业者保住工作机会并刺激国内消费。泰国政府认为，当地旅游业在2026年之前都无法恢复到疫情前的情况。

据路透社报道，泰国国家经济与社会发展委员会主席塔努查周四在一项研讨会上透露，政府将以举债所得的5000亿泰铢（约211亿新元）资金推行这项配套，泰王哇集拉隆功本周已经批准这项计划。