缅甸政变后经济大倒退 三餐不继者大增

（仰光法新电）国家政局动荡，经济危机持续加深，缅甸三餐无以为继的人越来越多，情况也越来越糟。

缅甸军方在2月1日发动政变后，全国各地除了持续发生示威抗议之外，反对派发起的公民不服从运动也获得民众普遍响应而罢工，这迫使许多工厂和企业关闭，更多人因此失去了生计。此外，缅甸经济大倒退，银行系统瘫痪，加上现金流不足，人们即使在银行还有储蓄，但去银行排上一整天都未必领得到钱。

联合国：三到六个月内

多达340万人买不起粮食

联合国旗下世界粮食计划署（WFP）前不久警告，在失业人数持续激增的情况下，特别是制造业、建筑业和服务业，在未来三到六个月内，缅甸将有多达340万人买不起粮食。

在商都仰光，食品摊贩瓦瓦说，军人政变后物价暴涨，他的顾客现在连一碗小吃都买不起了。

瓦瓦说：“我的东西根本卖不出去，因为顾客们都买不起……即使是一碗区区500缅元（约0.44新元）的鱼干。每个人都必须小心翼翼地花钱，因为大家都没了工作。我们都生活在恐惧之中，因为不知道下来会发生什么事。”

育有三名孩子的仰光居民温良敦说，那些以前经常有猪肉吃的人，如今也只吃得起鱼浆和蔬菜，而那些原本就无法吃得好的人，“现在都只能吃盐配白米饭”。

物价上涨对偏远贫穷地区的打击尤其严重，根据世界粮食计划署，在毗邻中国的克钦邦，大米价格暴涨了近50%。

此外，自政变以来，燃油价格上涨了约30%，从农场到城市的农产品运输成本也随之大涨。

由于挨饿的人越来越多，仰光这个缅甸最大城市，如今很多居民也只能靠社区粮食捐赠计划的接济，这个计划由世界粮食计划署赞助。

该计划的一名志愿者说：“我们来捐粮，居民都很感激，有人甚至哭了。”

51岁的妮埃说，她和丈夫现在完全没了收入，全靠这些捐赠粮食过活。

她说：“我们已经陷入困境……如果眼前的局势持续下去，我们一定会饿死。”