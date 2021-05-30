越南发现新“混合体”变种毒株 更易在空气中传播

（河内综合电）越南出现一种新的冠病变种毒株，它是源自于印度和英国变种毒株的混合体，传播性更强，且可快速通过空气传播。

根据越南快报网站（VnExpress）报道，卫生部长阮青龙周六说，当局是在针对新增病患进行基因测序后，发现这个新的变种毒株。这个变种毒株是B16172和B117两个变种病毒的混合体。B16172最早在印度发现，而B117最早在英国发现，这两个变种毒株是越南当前这一波疫情新增病例当中，最多人感染的。

阮青龙说：“更具体而言，新毒株属于印度变异株的突变种，突变部分源于英国变异株。”

他透露，实验室的病毒培养显示，新毒株的自我复制速度非常快，这也解释了为何在短时间内，越南不同地点出现如此大量的新病例。

阮青龙说，新变种毒株传播性比已知的病毒株都还要强，而且更容易在空气中传播。“喉咙液体里的病毒浓度会快速增加，并非常有力地传播到周围环境中。”

他没有透露有多少确诊病例感染了这个新变种毒株，但表示很快就会向全球宣布这个新发现的变种病毒。

这波疫情已扩散到 越南一半以上面积

越南去年大部分时间都把疫情控制得很好，但现在正面临传播更快的新一波疫情。4月底至今，越南63个城市中有31个城市出现了新确诊病例，总数将近3600起，占全国累计确诊病例一半以上。越南周六新增确诊病例143起，累计达6713起，累计死亡病例47起。

这一波疫情已扩散到越南一半以上的面积，大城市如河内、胡志明市及北部工业省份都受波及。为制止病毒蔓延，当局重新实施严格的防疫措施，限制人员流动和商业活动。全国多个地区下令餐饮场所、理发店、按摩院、旅游景点和宗教场所暂时停业或关闭。

越南人口9700万，目前已接种疫苗的人数仅稍微起过百万。卫生部长表示将加速疫苗接种工作，争取在年底前实现群体免疫。

越南现存近200万剂阿斯利康疫苗，希望再购入至少3000万剂辉瑞疫苗。当局已呼吁个人和商家慷慨解囊，捐款协助政府采购疫苗。