民众外出购食品不得超过10公里 马明起封锁两周仅17关键行业可营运

马国明起全面封锁两周，期间只有国安会批准的关键行业能继续运作。每户家庭每次只限两人同时外出购买食物或日常用品，外出范围必须在住家10公里之内。

（布城综合讯）马来西亚政府宣布，明天开始实施全面行动管制令（FMCO）后，17个基本需求领域的商家可以继续营业，民众可以外出购买食物与日用品，但不得离家超过10公里。所有购物商场必须关闭，但超市、便利店与杂货店可以继续营业。

首相办公室上周五宣布，全马6月1日起全面封锁两周至6月14日，期间只有国安会批准的关键经济与服务领域能继续运作。主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里昨天在记者会上宣布相关标准作业程序时说，超市和霸级市场可以营业，但仅限售卖饮食和日常用品的部门，其他部门都必须关闭。

依斯迈沙比里表示，在全面封锁期间，每户家庭每次只限两人同时外出购买食物或日常用品，外出范围必须在住家10公里之内。他指出，民众如要获得医药服务，则可按预约时间外出。

至于当地民众相当关心的户外跑步及晨运，依斯迈沙比里说，民众在“全面封锁”期间民众可到户外跑步和运动，但必须在晚上8时之前结束。他说，民众在户外运动时，也必须遵守标准作业程序。

昨天6999起确诊病例是近一周来单日新低

马国冠病单日新增病例连续五天不断推高后，昨天下降至6999起，这是近一周来的单日新低。不过累计确诊病例超过56万起，达到56万5533起。

据卫生总监诺希山昨天发布的信息，据他按传染病动力学模型（SEIR）计算，若基本传染数达到1.2，马国6月开始的每日新病例将超过1万起，并在6月14日达到每日1.3万起。

马国过去一周的冠病单日新增病例从6000起接连推高至7000起、8000起与9000起。在包括上周一的6509起、上周二的7289起、上周三的7478起、上周四的7857起、上周五的8290起，上周六的9020起，以及昨天的6999起，共增加53361起确诊病例。这是马国去年暴发冠病疫情以来，最高的单周新增病例数字。

据诺希山，马国昨天再有79名冠病患者去世，是去年以来第二高的单日死亡人数，仅次于前天的98人。目前累计死亡病例达2729起。昨天也是马国连续六天有超过50人死于冠病。

马国冠病死者日益增加，卫生部昨天在推特转发摄影师哈兹万拍摄的雪州哥打白沙罗第9区的冠病墓地鸟瞰图，并表示24小时内就有98人在此入土为安。卫生部希望民众引以为鉴，严格遵守标准作业程序。

今年首五个月冠病死者是去年全年约4.6倍

卫生部表示，马国去年初暴发冠病疫情后，全年共有471人死于冠病。但今年至昨天却已有2179名冠病患者死亡。换言之，今年首五个月的冠病死者是去年全年约4.6倍。上述2179名死者中的1144人是在5月1日至5月29日间病逝，五月份疫情之严重可想而知。