调查：20年来最严重 冠病疫情重创菲经济 逾三成家庭挨饿

（马尼拉讯）菲律宾是亚洲最穷国家之一，冠病来袭重创经济，使更多菲律宾人陷入三餐不继的困境，饥饿危机日趋严重。

美国有线电视新闻网CNN报道，根据世界银行的数据，2020年底，近四分之一菲律宾人生活在贫困中，每人每天的生活费仅约3美元（约4新元）。越来越多人买不起食物，民调机构社会气象站2020年9月进行的调查显示，菲律宾30.7％的家庭忍饥挨饿，8.7％家庭严重饥饿，这是20年来的最高水平。

马尼拉市民维托有九个孩子和一个孙子，她每天长时间剥大蒜，一天赚取2美元，她的丈夫则在工地干劳力活，一家人生活艰苦。冠病暴发，封城防疫导致夫妇俩都失业，生活雪上加霜。

维托说：“我们没钱给孩子买吃的……有时候，晚上没东西吃，只能等第二天。”他们连饮用水也买不起，在大多数日子，一家人全天只能共饮一瓶水。

菲律宾全国封锁在今年5月中开始放宽，但病毒威胁依然存在，每天新增确诊病例超过5000起。为应对因疫情而日益严重的饥饿危机，全国各地设立了数百家“食物银行”。食物银行属下的社区厨房收到农民、渔民及其他社会人士捐赠的食物，然后分发给贫困者。

其中一个社区厨房的组织者薇拉说，社区厨房每到一处，就会吸引数百人一早来排队，但长时间的等待却只能换来一小袋食物。“这些人亟需食物……很多人一天只能吃上一顿饭。”

菲政府在疫情期间向贫民分发食品包，并多次发放救济金。虽然这些钱能支付一些家庭费用，但对大多数人来说，只是杯水车薪。

不到1%人口打疫苗 68%不愿意或不肯定接种

菲律宾深陷疫情和饥饿危机，政府将摆脱危机的希望寄托在全民接种疫苗。然而CNN统计的数据显示，全国1亿800万人口当中，完成疫苗接种的人不到1%。

根据社会气象站5月进行的民调，多达68%受访者不愿意或不肯定是否会接种疫苗，他们裹足不前的主要原因是担心可能会有副作用。

菲政府今年3月推出疫苗接种计划后，进展十分缓慢，目前仍处于为医护人员、老人和有病史的人接种的第一阶段。

奎松市卫生部门医疗官马拉斯干医生说，贫穷地区的疫苗接种工作最难推展，因为当地人不认为有必要接种。

65岁妇女赞伯娜有高血压和糖尿病，属于高危群体，但她却抗拒接种疫苗，宁愿选择草药疗法。她说：“如果出现症状，我们不会担心……最好是用姜、柠檬和蜂蜜来治疗。”