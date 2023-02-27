民调超越首相安华 马国交长百日政绩满意度最高

（吉隆坡讯）马来西亚安华政府上任即将满100天，最新民调显示马国民众对部长满意度不高。首相安华的民众满意度为40％，副首相阿末扎希仅有15％。交通部长陆兆福最高，但也没有超过50%。在这同时，将近六成的受访者认为，马国朝正确的方向前进。

安华领导的团结政府下个月4日迎来执政第100天，马来西亚O2研究中心（O2 Research Malaysia）近日做了调查，了解民众对新政府至今表现的评价。根据星期天（2月26日）公布的民调结果，没有部长的民众满意度超过50％。当中，陆兆福的民众满意度达49％，他也是唯一“满意”高于“不满意”的部长。陆兆福多次微服巡视公交站，并强调公共交通改革，因此赢得不少民众赞赏。

上月委女儿出任高级顾问 影响民众对安华正面看法

安华所得满意度排在第二位，对他的表现满意及不满意的民众各有四成，19％的受访者保持中立。

对此，马来西亚O2研究中心主任阿尼斯认为，安华上个月委任女儿努鲁依莎出任首相经济及金融高级顾问，影响了民众对他的正面看法。

对于团结政府获得国会三分之二支持，但人们对部长的满意度却没有达到相应的60%水平，阿尼斯说，这意味着好些民众质疑政府的表现。“一些民众可能认为，内阁部长们至今并未做出显著且产生重大影响的决定。”

在陆兆福和安华之后得分最高的是，青年及体育部长杨巧双（39％）、地方政府发展部长倪可敏（34％），以及法律及体制改革部长阿莎丽娜（33％）。垫底的是阿末扎希，超过61％的受访者对他的表现不满意。

阿尼斯分析说，官司在身的阿末扎希受委为副首相，影响了民众对团结政府的评价。他说，人们知道阿末扎希在组建团结政府中所起的作用，但多年来围绕他的负面评价打击了他的声望，也影响人们对团结政府的观感。

近六成满意政府整体表现 四成不信任马国主要机构

对于团结政府的整体表现，平均58％以上受访者认为，马国朝正确的方向前进，持这个看法的华裔和印裔各占76％，半岛巫裔只占26％。有47％的人支持安华成为首相，但只有29％的人支持他所委任的正副部长。

虽然民调结果不尽如人意，但阿尼斯认为，政府无须担心这会影响政府的合法性，而是应把民调视为一记警钟，在施政治理上更积极及主动。“政府有一届任期，应该善用时间，回应人民的诉求，改变人民的看法。”

在这同时，好多受访者表明不信任马国主要机构。44％的人表明不信任反贪污委员会，信任度不高的还包括皇家警察（36％）、司法机构（40％）、总检察署（42％）。

阿尼斯认为，这表明人们对这些机构的独立性感到失望。他说：“从目前的形势来看，这些机构仍受执政党影响，持续削弱在野党。”

马来西亚O2研究中心是与当地五大语文媒体《星洲日报》《星报》《阳光日报》、Astro Awani，以及淡米尔报纸《马来西亚南班》（Malaysia Nanban）联合进行这项调查。

民调在2月6日至2月16日期间进行，有3万5077人参与，巫裔占56％、华裔25％、印裔5％，其余的14％为东马土著及其他族群。

对于团结政府获国会三分之二支持，但人们对部长的满意度却没有达到相应的60%水平，马来西亚O2研究中心主任阿尼斯说，这意味着好些民众质疑政府的表现。