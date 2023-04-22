菲中同意就南中国海纠纷增沟通渠道

（马尼拉综合讯）菲律宾和中国同意建立更多沟通渠道，以及时解决在南中国海发生且“涉及两国的事件”。

菲律宾总统小马可斯星期六（4月22日）在总统府会见中国外交部长秦刚后发文告作出上述宣布。他说：“我们正在推进这项工作，并在等待中国的回应。我们相信这些问题将得以解决，而且对两国都有利。”

小马可斯透露，两人也讨论了菲中关系的未来发展，而两国将致力加强菲中在经济、文化及教育等方面的合作。

秦刚是于星期五（4月21日）应菲律宾外长马纳洛的邀请，到马尼拉进行为期三天的正式访问。他在会见小马可斯前，也与马纳洛举行会谈。

自去年6月上台后，小马可斯倾向于在中美之间推行更平衡的战略。但是，菲律宾最近积极与美国加强合作，引起了中国的不安。就在秦刚到访马尼拉前夕，美国和菲律宾宣布小马可斯将于本月底正式访问美国，并与美国总统拜登会面。

菲律宾今年2月宣布多开放四个军事基地供美军使用，包括三个位于吕宋岛北部、朝向台湾的基地。中国驻菲律宾大使黄溪连上周批评菲律宾此举是在台海紧张局势上“火上浇油”，如果菲方真正担心在台菲籍劳工的安危，就应该反对台独而不是开放近台基地。黄溪连的这番言论在菲律宾引起强烈反弹。

小马可斯在文告中说，他与秦刚的会面富有成效，而两人通过直接对话已厘清了遭误解的言论。

据法新社报道，马纳洛与秦刚会面时则重申菲律宾将坚持“一个中国”政策，但他也对台海的紧张局势升温表示关切。

马纳洛说，菲中在南中国海的分歧不是两国双边关系的全部。他认为，两国的差异不应妨碍菲中寻求有效管理分歧的方式，尤其这攸关菲律宾国民享有的权利，特别是渔民。他指出，当地渔民的生计因南中国海水域发生的事件而受到冲击。

秦刚则说，两国必须共同努力延续友好传统、深化合作及妥善化解分歧。他形容中国和菲律宾是隔海相望的近邻。

他指出，在多变及动荡的区域情势下，健康和稳定的中菲关系不仅能满足两国人民的愿望，也符合地区国家的共同愿望。