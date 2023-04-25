印尼6.9级强震 幸无人伤亡和财产损失

（巴东综合电）印度尼西亚苏门答腊岛西部岸外星期二（4月25日）发生6.9级地震，强烈震撼引发恐慌，但幸好没有造成人员伤亡和财产损失。

据印尼气象、气候和地球物理局发布的通报，地震发生在当地时间凌晨3时（新加坡凌晨4时），震中位于西苏门答腊省明打威群岛（Mentawai Islands）西北177公里外的海域，距离新加坡约620公里，震源深23公里，震动持续约30秒。当局原本录得7.3级地震，后来调整为6.9级。主震后发生了多次余震，其中一次强度达5.0级。

印尼发生地震后，美国地质调查局录得的震级为7.1级，震源深15.5公里。

印尼当局在地震发生后立即发布海啸警报，提醒近海民众疏散到高处。

西比路岛（Siberut Island）居民萨内内说：“地震强烈到我们难以站稳走向屋外。我们不得不扶着墙，很难才走出房子。这是今年来最强烈的地震。我以为会发生海啸，幸好没有。”

西苏门答腊省首府巴东市距离震央约200公里，当地也有强烈震感，海啸警报响彻夜空，许多民众紧急从近海地区撤离。

市民亨德拉说：“我们只顾逃命，因为我们听说会有海啸。我只带了家人，其他什么都没带。”

当地气象局曾观察到海啸

印尼气象、气候和地球物理局地震与海啸中心主任达里奥诺说，北苏门答腊省南尼亚斯县一个观测站观察到11厘米高的海啸。

据安塔拉通讯社，当局在两个小时多后解除海啸警报。当局也呼吁民众回家，但提醒仍须对余震保持警惕。

西比路岛上的医院也将病人移到病房外，以防建筑在强震中受损而倒塌。（法新社）

官方没有接获伤亡报告

西苏门答腊省减灾机构和巴东市政府都说，没有接获伤亡或财产损失通报。

西苏门答腊省减灾机构代总监阿利说：“我们已经与几个地区和市镇的减灾部门负责人协调，尤其是明打威群岛。他们通报没有人员伤亡或损失。”

印尼地处环太平洋火山地震带，每年发生大小地震数千次。2018年9月，中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震并引发海啸，造成2000多人死亡。