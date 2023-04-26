美菲实弹演练南中国海击沉“敌舰”

（马尼拉综合电）美国与菲律宾星期三（4月26日）在南中国海举行实弹演练，以几个火箭炮把一艘代表敌舰的老旧军舰击沉。这是美菲历来最大规模军演的最后演习，也是两国首次在南中国海进行实弹演练，要在这区域局势紧张加剧时刻展现力量。

自2022年上任后就极力恢复与美国关系的菲律宾总统小马可斯与美菲官员一起在观察塔中，使用双筒望远镜观看了在马尼拉以北三描礼士省外12海里处所进行的演练。

美国海军陆战队公共事务官员曼韦勒说：“今早看到的不是好莱坞特效，而是实实在在的传统训练。”

今年“肩并肩”演习是去年人数近两倍

从4月11日至28日举行的“肩并肩”（菲律宾当地语言为“Balikatan”）联合军事演习，从1991年开始，每年都尽量举行，但不时中断，军演的规模和侧重点随着国际局势的变化而调整。

今年演习总规模近1万8000人，是去年军演人数的几乎两倍，也超过此前最大规模的1万1000人（2015年），包括日本在内的12个国家派出观察员。这是小马可斯上任后的第一个“肩并肩”军演。

星期三进行的海上实弹演练使用了海马斯（HIMARS）高机动性多管火箭系统，类似于俄罗斯在乌克兰战争中部署的火箭系统。在击沉一艘逼近菲律宾海岸的象征敌舰后，炮兵部队还沿着草地排成一列，向离岸10公里的浮鼓发射火箭弹。

“肩并肩”军演菲律宾军方负责人利库丁在一份声明中说，星期三的演练“展示了新的潜力并振兴了我们军队的力量，同时我们还打造了一个铁一般的联盟”。

专家：美菲合作升级太快 或影响中菲关系

针对这次美菲规模空前的军演，专家认为，可以看出美国在加强覆盖该区域的实战协作能力，为可能的局部冲突做好实质准备；不过，菲律宾与美国合作升级太快，恐怕会刺激中国的神经，中菲关系将面临考验。

总部设在马尼拉的安全智库负责人卡瓦尔扎指出，实弹演习旨在提高美国和菲律宾防御系统的相互操作性，也显示小马可斯要武装部队把重心转移到应对外部安全挑战。“这向中国发出信息表明，菲律宾正为任何可能情况做好准备。”

中国将美国加强与菲律宾的防务关系，描述为试图“围堵”北京。中国最近还宣布计划在自家沿海水域和南中国海举行军事演习，而他们前不久也曾在台湾周围进行演习。

中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上，被问及对美菲联合军演对抗中国意图明显有何看法时表示，中方一贯认为国家间的防务安全合作应当有利于维护地区的和平稳定，不应当加剧紧张局势，不应当破坏地区国家间的互信，更不应当针对任何第三方。