【世界大解说】泰国大选群雄角逐 达信幼女挑战亲军方势力

泰国大选投票日两周前，最大反对党为泰党首相人选之一、前首相达信的幼女佩通坦顺利产下一名男婴，随后宣布自己休养一周就将复出，继续参加造势活动。

根据泰国国立发展管理学院（NIDA）5月3日公布的最新民调，此前位列首相人选支持度榜首的佩通坦数据下滑，第二大反对党前进党党魁披塔（Pita Limcharoenrat）以35.4%的支持率，首度超越佩通坦（29.2%），成为最热门首相人选。

政党层面，为泰党曾一度接近五成支持率，如今跌至37%。尽管仍排在第一，可前进党以34%的支持率紧追在后，两党差距不断缩小，为选情再添变数。

佩通坦临盆期间行动不便，4月中下旬只能通过视讯连线参与造势活动。如今即将再度现身，她能否凭借自身优势与父亲达信的影响力，在选情白热化阶段力挽狂澜，值得关注。

与此同时，亲军方政党的首相人选，逐步丰富竞选策略，紧锣密鼓地走街串巷，力图提升支持率，以求继续执政。

如今距大选投票日只剩十天，各政党使尽浑身解数，激烈竞争。泰国政治观察家预测，大选现阶段充满不确定性，最终的选举结果很可能出人意料。

视频内容

0:24 泰国大选群雄角逐 达信幼女挑战亲军方势力

1:07 一门两首相 二十多年屹立不倒

3:34 为泰党胜选有望 提名首相仍困难重重

5:55 巴育选前出走 执政联盟已非铁板一块

8:59 无党独大局面 合纵连横成执政关键

为泰党选情形势好 单独组阁却困难重重

为泰党拥有强劲支持者群体，特别在达信故乡清迈所在的泰国北部地区，以及同样以水稻等农业种植为主要经济产业，且民众收入水平较低的东北部地区，历来都能给为泰党提供不少选票。

这些选民的支持，离不开与该党关系密切的前首相达信，及其当政时期的政绩。

《世界大解说》采访团队4月中前往曼谷，访问了泰国国立发展管理学院（NIDA）民调中心主任素威差（Suvicha Paoaree）。他分析说，大部分为泰党支持者认为，达信时代泰国经济发展迅速，民生状况也得到改善。因此，这些民众将希望经济复苏的信念寄托于为泰党，期盼为泰党执政后能提升他们的生活质量。

达信时代曾提出30泰铢国民保健计划和一乡一制品计划，这两项政策助力经济民生，不少当年受益的民众感念至今。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员那邦（Napon Jatusripitak）在曼谷接受《世界大解说》采访时认为，在达信出现之前，这些底层民众在政治上被边缘化，经济上同样被排斥。达信当年的政策使其获得先发优势，即使不少政党陆续效仿，大量民众依旧将选票投给与达信相关的政党。

如今，为泰党继续沿用同类政策，首相人选之一社德他承诺若执政，将为所有年满16岁的公民派发1万泰铢数码货币。这项许诺虽然受到不少“民粹主义”诟病的挑战，却也给为泰党吸引来大量舆论流量，让为泰党保持关注度。

社德他回答《世界大解说》问询时说：“外界说这是民粹主义运动，可我们不这么看。为泰党将评估泰国的整体情况，若民众还在受苦，就会继续帮助他们，因为是选民让为泰党走到今天。”

本届大选，为泰党支持率高涨，选前提出豪取310个议席的壮志，这一目标是该党上届大选结果（136席）的两倍多。

那邦预计，为泰党有望保住上届大选所赢得的136席。同时，根据泰国最新修改的选举条例，下议院500个议席中，有100个政党议席，将按各党得票数分配。若民调数据基本准确，为泰党能获得40至50席左右的政党议席。总数相加，甚至可能拿下200席，再度成为下议院最大政党。

然而，即便为泰党取得200多个议席，单独组阁仍旧不切实际。泰国2017年修改宪法，首相任命须获上下两院750名议员过半支持，即376票。其中，上议院250名议员皆由军方指派，他们在上届选举中就是巴育成功当选的主要助力。这届大选，上议员们转而支持为泰党首相候选人的概率不高。

因此，为泰党若想成功执政，如何结盟将是胜选关键。那邦估计，为泰党与前进党等其余在野政党联合，是潜在的政治联盟之一。不过，鉴于“自由派”阵营内部竞争激烈，因此这个联盟组建的可能性较低。

泰国兰实大学政治学助理教授万威七（Wanwichit Boonprong）接受《世界大解说》访问时提出，来临大选可能有别于十多年前纯粹“两极化”的政治局势。如今，保守派和自由派内部也将相互角逐。

特别是备受年轻选民青睐的前进党支持率持续增长，有可能分走原本支持为泰党的选票。同时，前进党作为偏改革派的政党，对泰国军方与皇室的政策较为激进，若进入政府，可能牵涉更多利益集团，产生政治矛盾。

亲军方政党出现分化

那邦预计，另一种较可能的政治联盟，是以亲军方政党为主的执政联盟，“旧瓶装新酒”，再度胜选连任。

亲军方阵营中，看守首相巴育和副首相巴维都曾担任泰国陆军总司令，凭借军中影响力，能够获得上议员们的支持。巴育2014年发动政变，推翻英叻政府上台；后来为整合各方势力，创建公民力量党，并在2019年大选成功胜选，从军政府领袖摇身一变成为民选首相。

不过，巴育选前半年离开曾支持自己任首相的公民力量党，另立山头加入泰国人团结建国党，成为该党首推的首相人选。

巴育出走，副首相巴维接任公民力量党主席，成为该党首相人选。尽管外界分析两人可能成为竞争对手，分化保守派势力选票。不过，巴育早前接受采访时表示，自己与共事四五十年的巴维关系依然良好。万威七也认为，尽管公民力量党与泰建国党的议员间可能存在竞争，但巴育和巴维并无矛盾，二人有可能使用分离策略，之后再整合手中资源，组建联盟。

理论上，如果获得上议院250位议员支持，巴育与巴维只须获得126席就能执政。两人或达成协议由其中一人出任首相，或轮流坐庄。泰国宪法规定，首相任期不能超过八年，巴育如果再次拜相，最多只可再任约两年。

不过，那邦表示，若执政联盟继续结盟组阁，在反对党扩展议席的情况下，可能出现少数党政府局面，执政联盟将难以为继；另一种情况则是执政联盟利用其他手段，试图解散在野政党，或吸引在野党议员跳槽，以维持执政稳固性。

无论何种合作情况，本届大选对巴育都是一次关键测试。泰国宪法规定，首相人选无须议员身份，因此巴育并不在泰建国党的议员候选人名单之列。素威差说，如果泰建国党成为在野党，巴育很有可能在泰国政坛渐行渐远。

派系和解组联盟 并非异想天开

来临大选，“保守派”与“自由派”两大阵营并非沟壑分明，不完全排除合作可能性。

在野党中，为泰党曾表示不会与2014年政变始作俑者巴育及泰建国党合作；可与巴维和公民力量党的结盟之路，并未完全断绝。

那邦指出，为泰党和公民力量党私底下有许多未宣之于口的合作，两党间也有为泰党议员在国会为巴维解围的先例，所以不能排除两党在大选后合作组织政府的可能。

若两党结盟，由谁出任首相是充满争议的看点。那邦预测，为泰党人选大概率会出任首相，同时将副首相、内政部长及国防部长等重要内阁职务委任给公民力量党议员。素威差则认为，巴维有可能通过谈判达成协议，让自己担任一至两年首相，在明年上议院议席任满到期后，再将权力转交给为泰党人选。若届时巴育拒绝交出权力，为泰党作为下议院最大党，也能解散政府，夺回权力。

除了巴维，隶属执政联盟的泰自豪党也可能获得不同阵营青睐，成为组阁助力。泰自豪党党魁阿努廷担任副首相兼卫生部长期间，负责抗击冠病疫情，泰国相对较低的冠病死亡率，以及政府及早获得冠病疫苗供应，都使他获得不少支持。

此外，阿努廷也是泰国大麻无罪化进程背后的主要推手，大麻利益关系群体很可能会大力支持阿努廷和泰自豪党，确保阿努廷进入新政府，继续推动大麻合法化和产业化。

资深媒体人巴维（Pravit Rojanaphruk）受访时说：“话虽如此，前洗浴产业大亨楚威（Chuwit Kamolvisit）正大力反对阿努廷，所以泰自豪党的前景仍难以预测。如果阿努廷能赢得100个议席左右，他和泰自豪党很可能成为造王者，两边的政党都会觉得他很有吸引力。”

来临大选，泰国旧势力与新政党群雄角逐。对各大政党而言，5月14日将是决定各自政治前途的豪赌，任何派系间的结盟协议都不会出乎意料。