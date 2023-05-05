经济师：泰国需针对性扶贫

（沙缴综合电）泰国各政党争取选票，承诺给低收入者提高最低工资、现金补助等各种好处，但经济师提醒，民粹主义政策对于解决泰国的结构性问题没有什么作用。

泰国将于5月14日举行大选，面对物价飞涨和根深蒂固的不平等，如何缓解贫困成了许多选民最关注的问题。各党提出各种竞选政纲，承诺帮助低收入家庭。

据《福布斯》的统计，泰国有近30名亿万富翁，但它也是东亚和太平洋地区收入差距最严重的国家之一。根据泰国官方数据，生活在贫穷线以下的人口在2020年和2021年之间猛增了近25%。

冠病疫情也重挫泰国经济。根据世界银行的数据，泰国是东南亚除了缅甸以外，唯一一个国内生产总值尚未恢复到冠病疫情前水平的国家。

泰国商业大亨、前进党领军人物塔纳通说，获军方支持的政府在帮助小企业发展方面做得不够。他在一场竞选活动上说：“我们必须消除垄断。我们需要一个更加开放的市场社会。”

世界银行驻泰国的高级经济师革迪邦认为，泰国必须有针对性地帮助那些有需要援助的低收入人口，通过提升教育来提高他们赚取收入的能力。

革迪邦说：“泰国有很多结构性的障碍，如果能消除这些障碍，就可以帮助人们找到更好的工作，并提高他们的工资。教育对于获得正确的技能和提高服务的竞争力都很重要。”

对许多选民来说，经历了多年华而不实的承诺，可持续的经济发展对他们而言更有吸引力。

在首都曼谷一个豪华社区担任保安、赚取13美元（约17新元）日薪的西玛说：“如果他们给我们钱，我们把钱花掉，就什么都没有了。一份好的工作更有可持续性。”