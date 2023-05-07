泰大选提前投票 酷热中约七成选民完成投选

（曼谷综合电）泰国星期天（5月7日）举行提前投票，数以万计的选民在40摄氏度的炎热气候中投下手中一票。投票从当地时间早上8时开始至下午5时（本地时间早上9时至下午6时）。投票结束后，选委会秘书长萨瓦英说，根据非正式统计，当天的投票率约达70%。

200多万人申请提前投票

泰国选举委员会公布的数据显示，在5200万名18岁以上的合格选民中，有200多万人申请提前投票，其中首都曼谷有81万人。那些无法在下个星期天（14日）投票、不住在自己所属选区，以及旅居国外的选民，都可以申请提前投票。

许多投票站设在寺庙、学校及商场等场所，选民投票情况踊跃，早早就出现长长人龙。20岁的曼谷首投族帕萨维说：“我很兴奋。我会根据政党的政策投票，希望这次选举能给国家带来更美好的未来。”

28岁的购物中心员工斯里苏达投票后也说，希望国家变得更好。另一名曼谷选民蓬莱格（51岁）则希望看到治理方面的变化和改进。

支持改变的34岁女选民南普特指出，在看到上届政府的表现后，她希望国家由新的政府接管，得到更有效的治理。

曼谷以外的地区提前投票情况也十分热烈。北大年府投票站主任塞苏尼布豪说，选民反应非常踊跃，他预计投票率可达90%。

最新民调：自豪党料得112席 为泰党未必压倒性胜选

泰国这次大选已成为军方支持的建制派和主张民主与改革的反对派之间的较量。看守首相巴育2014年通过政变掌权，并在2019年有争议的选举中巩固了控制权。尽管他在民意调查中一直落后于在野的为泰党和前进党首相人选，但由于选举制度对亲军方政党有利，其他政党必须取得压倒性胜利，才有希望组建下一届政府。

早前多项民调结果显示，为泰党会横扫国会下议院议席，但根据泰国超级民意调查机构（Super Poll）的最新民调，为泰党不会取得压倒性胜利，预计只会赢得139议席；泰国自豪党会赢得112席，前进党得63席。泰国下议院共有500个议席。

泰国当局早已预计会有大量选民参与投票。警方星期六（6日）说，会在曼谷各处部署大约3000名安全人员，并称投票站周围的交通可能会非常拥堵。

提前投票进展基本顺利，只有少数几个投票站因尚未准备妥当或刮强风而出状况，受影响的选民仅百多人。另外，在泰国东北部孔敬府有人投诉，为泰党候选人买票，当局已展开调查。