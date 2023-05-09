达信要在7月26日前回国 愿遵循法律程序

（曼谷综合电）流亡海外多年的泰国前首相达信星期二（5月9日）表明将在今年7月回返泰国。

达信在推特发文说：“我要征求许可。我已决定7月回家看我的孙子，在我生日之前。”

他也在贴文中说：“我需要许可。我和家人分开已经17年了，我老了。”

达信将在7月26日庆祝74岁生日。他没有说明寻求谁的许可。

这是达信这个月来第二次针对他将回国的课题发表谈话，第一次是5月1日他女儿佩通坦生下第二个孩子之后。

达信领导泰爱泰党赢得2001年大选后出任首相。2006年9月，军方发动政变推翻达信，他被控多项贪污罪名。泰国法院2008年就其中一起贪污案判达信入狱两年，但他在下判前出逃，至今流亡海外。他坚称自己面对的指控有政治动机。达信在2010年入籍黑山共和国，长期旅居迪拜。

泰国将在来临星期天（14日）举行全国大选。多项民调结果显示，达信创办的为泰党会成为最大赢家，他女儿佩通坦是热门的首相人选之一。因此，早前有不少传闻指达信会在选举后回返泰国，为泰党可能在大选后协助达信寻求泰王特赦，让他免除服刑。

不过，达信声称回国后将遵循法律程序。他在另一条推特贴文中说：“不要担心我会成为为泰党的负担。我回国后将遵循法律程序。我回国时，国家仍由巴育的看守政府治理。回国是我自己的决定，完全出于我对家人、祖国和陛下的爱。”

巴育2014年发动政变，推翻达信妹妹、首相英叻，自己出任首相至今。首相巴育领导的看守政府将继续掌管大权，直到新政府宣誓就职。一般预料，在大选胜出后的政党组织的新政府，会在8月宣誓就职。

达信在投票前夕一再发表将回国的言论，势必进一步激化已经白热化的泰国选情。批评者称，达信是为为泰党实现压倒性胜利做最后的努力，因为另一反对党前进党的选情后市看起，对为泰党造成威胁。

近期多项民调结果显示，前进党的民意支持率已超越为泰党，前进党党魁披塔已取代佩通坦，成为最多人支持的首相人选。

巴育星期二回应达信的贴文时说：“这取决于他，取决于司法系统。”

据《曼谷邮报》报道，泰国看守副首相威沙努说，达信的案子已经下判，如果他回国，就必须入狱服刑，不能在家软禁。

泰国有一名前司法部长早前提出让达信回国后在家软禁的建议。

威沙努也提到，任何囚犯要寻求泰王特赦，必须服刑至少八年，或完成三分之一的刑期。