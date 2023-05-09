泰选情白热化 为泰党称不废除冒犯君主法 军方传出警告视频

（曼谷综合讯）泰国大选选情白热化，民意支持率高的前进党和为泰党先后表明不会废除冒犯君主法。

《民族报》报道，为泰党首相候选人佩通坦星期二（5月9日）在社交媒体发表的访问视频中说，如果为泰党胜选组织政府，不会废除冒犯君主法。

佩坦通也说，冒犯君主法的任何讨论应该在国会议事厅里进行，因为这是一个敏感课题，涉及什么人可以提起诉讼和对违法者的惩处等。

她补充说，若为泰党能组织新政府，将与法庭讨论为违反冒犯君主法的被监禁青少年申请保释。

《曼谷邮报》报道，前进党党魁披塔上星期四（4日）也澄清，该党对于冒犯君主法的立场是修法，而不是废除。

2020年至2021年，泰国爆发反政府示威，示威者要求首相巴育下台之余，也要求废除有100多年历史的冒犯君主法。反对派和人权分子指责巴育政府利用冒犯君主法钳制言论自由。

泰国保守派政党和进步派政党的民意支持率差距越来越大，保守派的态度显然日益强硬。看守首相巴育所属的泰国人团结建国党星期天（7日）发视频警告，声言要进行全面社会变革的反对党可能会将国家推入“冲突的黑洞”，质问选民是否“真的希望泰国不一样”。

泰国陆军第二军区的公共关系部门星期一（8日）发表一段以“我们为何需要军人”为题的动画视频，有民众担心军方想要传达某种警告信号。

视频先描绘士兵的不同工作，然后一名穿白衬衫的男子大喊：“我们不需要士兵。回去你的兵营。没有人要去打仗了。反正陆军是在浪费钱。”

视频中的白衣男子显然是影射披塔，因为他常穿白衬衫，主张推行军事改革。

视频最后显示一名士兵向一名病重老妇人告别时说：“有些人可能不需要士兵的协助，但我们随时待命。”

这段视频在社交媒体上广泛流传，许多人评论军方在多次政变中扮演的角色。一些人担心选举后军政府可能再次出现。