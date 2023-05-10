柔大臣再巡新山关卡 拟增跨境巴士趟次

（新山综合讯）马来西亚柔佛州务大臣翁哈菲兹频密巡视新山关卡后，电单车和汽车通关堵塞情况已有改善。大臣说，接下来他将着重于改善行人通关和跨境巴士的服务。

翁哈菲兹星期二和三（5月9日及10日）接连两天清晨到苏丹依斯干达大厦，巡视新柔长堤新山关卡的跨境巴士通道及乘客候车区，并提出四项改善服务的短期解决方案。这些方案包括增加跨境巴士班次以减少堵塞和等候时间、完善巴士服务系统、在乘客候车区安装工业风扇，让空气更流通，以及要求陆路交通局严格监控巴士服务，确保服务良好且符合运营标准。

他星期三在脸书发文说：“我要求巴士公司与柔佛陆路交通局、柔佛陆路公共交通机构，以及所有相关单位讨论及合作处理巴士服务问题。希望通过这些努力，我们可以减少拥堵情况，让越堤者感到舒适。”

此前一天，翁哈菲兹也在清晨时分巡视了新山关卡，并在同一天下午特地前往布城拜访内政部长赛夫丁，就如何解决新马陆路关卡拥挤问题提出建议。

他指出，他在会谈中提出了数项问题和建议，包括增加移民局官员人手，以及改善新山苏丹依斯干达大厦和新马第二通道关卡所在的苏丹阿布峇卡大厦的管理方式等，以便更有效地解决持续已久的关卡拥堵问题。

翁哈菲兹4月底曾在三天内两度突击新山关卡及新马第二通道关卡，凸显他对关卡堵塞问题的重视。过去两天，他再次到这两座陆路关卡巡视，并指电单车和汽车通道的通关效率已日益改善，如今急待改进的是巴士服务和乘客候车区的环境。

翁哈菲兹2022年3月出任州务大臣后，把改善和解决关卡严重拥堵的长期问题列为首要任务之一，多次和首相安华、内政部、移民局等相关单位商讨对策，至今提出并实施了多项措施，包括提升自动通关闸门、增设电单车自动通关系统、增派100名职员到新山关卡、实施新换班制，确保所有通关柜台于繁忙时段全部开放等。

马国工程部日前也发出指示，下令公共工程局在新山关卡通关高峰时段暂停附近一带的维修工程，以免阻碍通关，造成交通阻塞。