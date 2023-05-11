深入铁票仓清迈 探寻达信政治痕迹

在泰国前首相达信故乡清迈府山甘烹县（San Kamphaeng）街边的蔡叔面馆，至今仍摆放着达信和英叻兄妹的肖像，以及达信出任首相衣锦还乡后，跟老板的合影。面馆第二代经营者内道（Netdao Tepin，47岁）告诉《联合早报》，达信当年能够履行政治承诺，并把泰国发展起来，因此自己这次还会继续给为泰党投票。

在山甘烹市集售卖炸猪皮的小贩瓦沙那（Wassana Singhthong，65岁）说：“这里的人都支持达信，他有现代化的思维，能把国家发展起来。我希望他回来，山甘烹县的人都希望他回来。”

清迈府山甘烹县蔡叔面馆挂有多张达信照片，面馆第一代老板蔡叔是达信父亲旧识，也是达信支持者。（邴泓剑摄）

达信支持者感念经济民生政策

虽然达信远离泰国政坛已近17年，可他的政治影响力却持续至今。其中的核心原因，就是他执政期间提出的经济发展与民生政策。

清迈乡间，曾经享受政策红利的农民群体，是达信支持者的中坚力量。讪赛县梅费乡（Mae Faek）的稻农尊鲁（Jumrus Lumma，66岁）接受《联合早报》访问时说：“达信的政策让泰国人民的经济状况变得更好，几乎脱离了贫困。”

梅费乡农民尊鲁在达信当政时购买了图中卡车，也曾驾车载村民到曼谷参与“红杉军”集会。（游万贵摄）

达信与英叻兄妹当政时期，稻米等农产品价格较高，泰北农民果腹之余，尚有盈余改善生活。尊鲁的同乡好友索玛那（Sommanat Upla，60岁）回忆，达信与英叻时代，米价翻了三到四倍，自己有钱装修屋子，还买了一辆车。

达信当年提出30泰铢国民保健计划和一乡一制品计划。前者由政府为每个纳税国民提供医疗保障，民众每次在公立医院看病只须付30泰铢（约1新元）；后者鼓励全泰7200多个乡镇推出各自独特产品，打造成优质品牌投入市场，促进乡镇的农业产出和经济发展。

泰国兰实大学政治学助理教授万威七（Wanwichit Boonprong）向《联合早报》分析：“达信之前的泰国政客倾向于提出道德原则，将自己打造成一个诚实、正直的好人。” 而达信的竞选策略则从政策出发，“从人民的角度让政策变得可行”。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员那邦（Napon Jatusripitak）受访时说，达信相关政党作为提出具体政策的先行者，某种程度上具备优势，并得到大量支持者作为回报。“因此，这些民众都倾向于投票让达信相关政党执政，每次选举时都这样。”

不过，也有观点认为，曾经的经济繁荣不能全部归功于达信势力的政策效果。泰国国立发展管理学院（NIDA）民调中心主任素威差（Suvicha Paoaree）认为，达信2001年执政时，泰国逐渐从1997年亚洲金融风暴中走出；英叻2011年成为首相，也处在2007至2008年世界金融危机几年之后。

二人在位时期，泰国经济都即将度过经济曲线下行阶段，进入增长期，外部环境也是当时经济发展的重要因素。

素威差也提出，如今泰国经济出现从冠病疫情中复苏的痕迹，若为泰党在来临大选组阁成功，很可能再次复制当年的模式。

达信政治影响力面临挑战

尽管为泰党票仓依旧坚固，可在反对亲军方政府的民众中，达信的影响力已经开始消退。

根据农民索玛那的了解，在梅费乡选民中，选择支持为泰党的人数，几乎和倾向改革的前进党支持者一样多。

前进党党魁披塔在多项最新民调中都成为最多人支持的首相人选。（路透社）

稻农尊鲁的女儿决定在来临大选把票投给前进党。对尊鲁而言，两党都在同一阵营，只要能对泰国的不公平选举制度说不，他就不会介意女儿的选择。

在未曾经历泰爱泰党时代红利的年轻选民群体中，达信的吸引力有限。和政治活动关系密切，有“首相摇篮”之称的泰国国立法政大学学生会副会长巴达里（Pattarit Ketramrit，22岁）受访时说：“在我之前的一代人跟达信还有为泰党有许多联系，但那可能还是旧的政治形式。我不想看到历史一遍又一遍地重演。”

素威差也认为，从政治光谱看，目前泰国主要政党中只有前进党及党魁披塔属于自由派，力主改革国家。即便为泰党也处在政治光谱中段，某种程度上算是保守派。

万威七受访时也说，达信影响力已经衰退，保守派已不再惧怕达信和为泰党，而是更担心前进党，所以已开始将前进党描绘成泰国政坛的“新恶魔”。

来临选举，为泰党能否成功组建政府，在新时期继续创造能够吸引选民与支持者的政绩，将是决定达信力量未来影响力的关键因素。